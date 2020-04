Greenonetec rachÃ¨te des actifs solaires du danois Arcon-Sunmark pour des projets Ã  grande Ã©chelle

Cette première semaine d’avril 2020 a donné lieu à une acquisition historique d’une importance stratégique dans l’industrie du chauffage et du refroidissement solaires. Greenonetec, le plus grand fabricant de capteurs en Europe, a ainsi acheté des éléments clés de l’activité de la société danoise Arcon-Sunmark, leader européen dans le développement de projets de chauffage solaire à distance. Cette acquisition fait suite à des négociations de plusieurs mois entre le PDG de Greenonetec, Robert Kanduth, et Torben Sørensen, directeur général du groupe VKR Holding, le groupe d’entreprises propriétaire d’Arcon-Sunmark. VKR Holding a décidé de mettre fin à la plupart des activités solaires thermiques au sein du groupe en raison des baisses drastiques de prix rencontrées par les fournisseurs de grands champs solaires et mais aussi des fluctuations du marché contractuel. L’ensemble de ces éléments économiques conjoncturels a entraîné des pertes considérables pour Arcon-Sunmark ces dernières années. Retour sur cette opération d’envergure…



Dès la fin du mois de mars 2020, la publication d’un communiqué de presse par Arcon-Sunmark annonçait la couleur. Il indiquait que des actifs du groupe danois allaient être vendus en raison d’un important déficit financier creusé ces dernières années. “Le développement financier accusant de si lourdes pertes est intolérable” déclarait Thomas Karst, actuel PDG d’Arcon-Sunmark, dans le communiqué de presse du 30 mars. «Nous sommes désolés de la situation. Cependant, nous respectons la décision des propriétaires. » Le communiqué de presse indiquait également que des négociations avec des personnes intéressées à acheter des actifs de l’entreprise étaient en cours. En outre, Thomas Karst promettait de faire tout son possible pour aider les clients de l’entreprise et ses 50 employés, informés dans la semaine.

Consolidation industrielle stratégique

Trois jours plus tard, le 2 avril, Arcon-Sunmark a envoyé un deuxième communiqué de presse indiquant que Greenonetec avait acquis les actifs clés d’Arcon-Sunmark et que le groupe chinois Solareast (qui détient les marques Sunrain et Micoe) avait acheté les actions de la joint-venture sino-danoise Solareast Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration, qui a installé deux centrales solaires de chauffage urbain au Tibet ces dernières années.

«Nous avons franchi une étape importante vers la consolidation de l’industrie solaire thermique en apportant la vaste expertise d’Arcon-Sunmark dans le développement de projets et la production de capteurs à grande échelle à notre entreprise de fabrication solaire hautement rationalisée», a expliqué Robert Kanduth, PDG de Greenonetec. Il prévoit d’intégrer la ligne de production entièrement automatisée pour les grands collecteurs dans l’usine de l’entreprise en Autriche et de conserver la majorité de l’équipe de développement de projet et de vente d’Arcon-Sunmark. Arcon-Sunmark conservera également une équipe de service d’environ 20 techniciens sous le toit de VKR Holdings pour remplir toutes les obligations de garantie et de service. Il a également confirmé qu’il souhaitait se concentrer sur les ventes et le développement de projets en Europe et en Amérique du Nord et qu’il n’avait aucun plan pour le marché asiatique. C’est la raison pour laquelle les actifs d’Arcon-Sunmark en Asie, y compris l’usine du Vietnam, ont été scindés et vendus au groupe Solareast.

Robert Kanduth a qualifié les négociations avec VKR Holding de très respectueuses. Les deux équipes se connaissent depuis de nombreuses années et les deux groupes d’entreprises partagent une histoire commune. Greenonetec était détenue à 50% par VKR Holding entre 2005 et novembre 2014, lorsque Robert Kanduth a racheté la participation de 50% à la holding danoise. Robert Kanduth a ajouté que le groupe chinois Haier, qui avait acheté 51% de Greenonetec en mai 2017, n’était pas directement impliqué dans les négociations avec VKR Holding, car l’accord relevait de son autorité en tant que directeur général de Greenonetec.

Fortes fluctuations du marché contractuel

Arcon-Sunmark estime, dans son communiqué, qu’un cadre réglementaire peu clair était responsable des fortes fluctuations du chiffre d’affaires. L’entreprise a vu ses ventes exploser, par exemple en 2016, lorsqu’elle a généré 457 millions de DKK. Mais elle a également dû faire face à de fortes baisses de la demande, comme un an plus tard, en 2017, lorsque le chiffre d’affaires n’était que de 98 millions DKK en raison d’un retard dans la prolongation de l’accord d’économie d’énergie entre les services publics danois et le ministère danois de l’énergie à la fin de 2016. La même chose s’est produite en 2019, lorsque tous les systèmes solaires thermiques ont été mis en service au cours des six premiers mois, car le programme d’économies d’énergie a pris fin en été, entraînant un tarissement des affaires au second semestre.

Greenonetec se trouve dans une situation différente en ce qui concerne le marché contractuel, car l’activité principale de l’entreprise est la fabrication OEM de petits collecteurs et de thermosiphons. Sa division de développement de projets n’a pour l’instant que peu contribué au chiffre d’affaires total de l’entreprise, de sorte que les aléas du marché contractuel ont eu moins d’impact sur les revenus. “Nous voyons un brillant avenir pour notre entreprise sur le marché des contrats, maintenant que l’acquisition a complètement changé le paysage concurrentiel”, a souligné Ingo Lankmayr, Sales Manager chez Greenonetec. «Le développement de grands champs solaires deviendra un pilier clé de notre stratégie commerciale » conclut-il.