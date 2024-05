SUEZ unit ses forces avec Envision en prÃ©sence des dirigeants chinois et franÃ§ais pour une transition bas carbone

Dans le cadre de la visite d’État du Président chinois en France, cette semaine, SUEZ a signé un accord stratégique avec Envision, spécialiste du recyclage de batteries de véhicules électriques. Une étape clé pour la transition énergétique de la Chine et de la France !

SUEZ a signé avec Envision, un leader des technologies vertes, un protocole d’accord visant à la création, en France, d’un parc industriel net zéro pour recycler des batteries. Ce partenariat stratégique regroupe un vaste éventail d’activités, de la fourniture d’énergies renouvelables au recyclage des batteries et à la mise en place de plateformes digitales de décarbonation. Il contribue au développement d’une industrie durable des véhicules électriques et des batteries en France, faisant de celle-ci un hub européen. Cette alliance stratégique renforce également les capacités de SUEZ en matière de recyclage de batteries.

Elle permet enfin aux clients du Groupe d’accélérer leur transition vers la neutralité carbone et à SUEZ de progresser vers ses propres objectifs de décarbonation. Ce partenariat, qui réunit deux leaders du secteur, constitue ainsi une référence en la matière. Lei Zhang, Fondateur et Directeur général d’Envision, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec SUEZ permet de développer un écosystème local français net zéro pour la production et le recyclage des batteries. Avec SUEZ à nos côtés, nous souhaitons capitaliser sur notre capacité de production d’énergies renouvelables et notre plateforme de décarbonation pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Nous sommes fiers d’aider la France à devenir le hub européen pour le recyclage de batteries ».