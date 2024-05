SNCF Energie et VALOREM signent leur 1er contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, le plus gros dâ€™origine Ã©olienne en France

SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et le Groupe VALOREM, opérateur français indépendant en énergies vertes, viennent de signer un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable (Corporate PPA) d’une durée de 25 ans. A travers cet engagement de long terme, VALOREM s’engage à finaliser la construction d’un parc éolien courant 2024 et à fournir à SNCF Energie 93 gigawatts heure (GWh) d’électricité renouvelable par an, issue de son parc éolien de Cheniers dans la Marne, plus gros parc éolien à faire l’objet d’un PPA. Un engagement dans la durée avec les EnR pour se prémunir de la volatilité du marché de l’électricité et financer la transition énergétique !

Le contrat d’achat de long terme noué entre SNCF Energie et VALOREM permet d’asseoir la construction de ce nouveau parc éolien qui a débuté à l’été 2023 et dont la mise en service est prévue à l’automne 2024. Ce contrat permet à SNCF Voyageurs de rendre son coût d’approvisionnement en électricité moins dépendant de la volatilité des prix de marché. Par ailleurs, SNCF Voyageurs évitera grâce au contenu carbone très faible de l’éolien français (14grCO2eq/kWh) l’émission de 4278 tonnes de CO 2 eq chaque année.

Ce nouveau parc éolien produira l’équivalent de la consommation annuelle de la liaison tgv paris-rennes ou de toutes les relations Intercités

Situé dans le département de la Marne (Grand-Est), ce parc développé par VALOREM totalisera 8 éoliennes pour une puissance installée de 36 mégawatts (MW). Il produira environ 93 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 20 400 foyers*. Pour SNCF Voyageurs, la production de ce nouveau parc éolien équivaut à ses besoins électriques annuels pour la liaison TGV Paris – Rennes ou pour toutes les relations Intercités (Bordeaux-Marseille, Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse, etc.). Ce projet, extension du parc de Thibie en exploitation par VALOREM depuis 2016, est le 2è plus gros projet éolien développé par VALOREM en France, après le parc éolien d’Ablaincourt dans la Somme. Il a été autorisé en 2021 et n’a pas fait l’objet de recours, signe de la qualité de son développement et de l’excellente acceptation locale de ce futur parc. « C’est un contrat qui nous tient à cœur compte tenu du contexte du marché des PPA et plus généralement des EnR en France. Plus de 1 an de négociation et d’engagement des équipes SNCF Energie et VALOREM. Pour SNCF Voyageurs, c’est la garantie de fourniture d’une électricité décarbonée et une preuve de son engagement environnemental. » confie Richard Fécamp, Directeur Général de SNCF Energie chez SNCF Voyageurs.

« La filière EnR a besoin de ce type de contrat pour soutenir la réalisation des projets d’énergies renouvelables »