LONGi maintient son statut AAA pour le 17Ã¨me trimestre consÃ©cutif selon la notation de bancabilitÃ© de PV ModuleTech

LONGi a une fois de plus été évalué AAA dans le rapport de bancabilité de PV ModuleTech pour le premier trimestre 2024, marquant ainsi son 17ème trimestre consécutif avec cette note d’excellence. Cette constance dans le statut AAA témoigne de la stabilité financière durable de l’entreprise et de sa viabilité future pour 2024 et au-delà. De plus, cela souligne la préparation de LONGi à relever les défis du marché photovoltaïque mondial à venir.

La capacité de LONGi à conserver le statut AAA pendant 17 trimestres consécutifs découle de son engagement continu envers l’innovation. L’entreprise continue d’investir de manière significative dans la recherche et le développement, en collaborant avec des partenaires leaders de l’industrie pour repousser les limites de l’offre de produits et de services. Cette approche permet non seulement à l’entreprise de se distinguer en termes de performance actuelle, mais aussi d’établir des bases solides pour une croissance soutenue et des progrès futurs.