Stockage : Voltalis et RES laurÃ©ats de lâ€™Appel dâ€™Offres Long Terme (AOLT) avec respectivement 119 et 60 MW

L’appel d’offres long terme, lancé par le Ministère de la Transition Énergétique et ouvert à toutes les technologies non carbonées et organisé par RTE , a pour objectif de permettre le développement des capacités dont la France a besoin pour sécuriser son approvisionnement électrique à long terme. Il apporte aux lauréats un prix garanti sur 7 ans au titre du mécanisme de capacité, pour des actifs qui seront mis en service respectivement en 2020, 2021, 2022 et 2023. La visibilité de long terme offerte par ce nouveau dispositif envoie un signal positif à la filière, dont le potentiel de développement est extrêmement fort, en particulier dans le secteur résidentiel. Il conforte sa place dans l’éventail des solutions permettant l’intégration des renouvelables dans le mix énergétique et la sécurisation du réseau.

Voltalis : l’acteur de référence de l’effacement résidentiel

Voltalis a été retenue pour une nouvelle capacité d’effacement de 119 MW à déployer dans les deux prochaines années. L’AOLT va également permettre à Voltalis de participer activement à l’atteinte des objectifs ambitieux de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe à 6,5 GW la capacité d’effacement à l’horizon 2028. « Nous sommes très heureux que le Ministère ait retenu notre proposition de construire de nouvelles capacités de gestion active de la demande destinée à contribuer sur le long terme à la sécurité du système électrique français. C’est une véritable reconnaissance des atouts, de la fiabilité et du potentiel de l’effacement de consommation. Voltalis a imaginé cette solution originale au bénéfice à la fois du système électrique et des consommateurs il y a plus de dix ans, et en est devenu le leader européen. Le résultat de cet appel d’offres, ainsi que le soutien de la Banque Européenne d’Investissement et de la Commission Européenne, confortent notre ambition de faire de la France une véritable vitrine mondiale de l’innovation pour la transition énergétique » déclare Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis.

Voltalis a développé une solution unique de gestion active de la consommation des particuliers, qui repose sur un boîtier connecté installé gratuitement dans les logements chauffés au tout-électrique. Ce boîtier permet de piloter la consommation des appareils raccordés, comme les radiateurs ou les chauffe-eaux des particuliers. En agrégeant les effacements au niveau national, Voltalis met à disposition du réseau un volant de flexibilité supplémentaire et permet d’éviter le recours à de la production électrique issue de centrales à énergies fossiles (charbon, fioul, gaz). Pour les particuliers équipés, cette solution offre un double bénéfice : réaliser des économies d’énergie, sans modifier leur confort, et limiter leurs émissions de CO2.

RES : deux projets de centrales de stockage d’énergie pour 60 MW

Deux projets de centrales de stockage d’énergie déposés par RES lors de cet AOLT pour un total de 60 MW ont également été retenus :

• Un projet de 30 MW pour la période 2021-2027,

• Un projet de 30 MW pour la période 2022-2028.

Il s’agit d’un nouveau succès pour RES sur le marché français du stockage après l’obtention en juillet dernier de sa première autorisation pour l’installation d’une centrale de stockage d’énergie par batteries. Forte de l’expérience de RES au Royaume-Uni et aux États-Unis notamment, la société souhaite poursuivre dans les années à venir le développement de nouvelles centrales sur le sol français et ainsi consolider la position de leader de RES sur le marché mondial du stockage. RES a en effet été reconnu parmi les 4 leaders mondiaux du stockage de l’énergie par Navigant Research et a déjà délivré 270 MW de projets en Amérique du Nord et en Europe

Francisco Varela, Responsable Stockage pour RES sur le marché français, ajoute « L’attribution de ces contrats est un signal fort de l’Etat qui démontre la volonté de développer de nouvelles sources de flexibilité pour la transition énergétique et qui permettra de faciliter l’essor de projets de stockage d’envergure en France. RES s’appuiera sur l’expérience reconnue du Groupe pour consolider sa position et devenir leader du secteur en France ».