EDF Renouvelables lance une solution innovante de stockage pour les entreprises en Allemagne

EDF Renouvelables propose en Allemagne une offre de stockage innovante à destination de clients industriels et tertiaires. Elle permet de lisser la consommation électrique du site, pour à la fois réduire la facture énergétique de ses clients et alléger la charge sur le réseau électrique. Cette nouvelle offre s’appuie sur un pilotage intelligent de la demande d’électricité du client et de la capacité de stockage de l’installation. Elle s’inscrit dans le Plan Stockage Electrique d’EDF, dont l’objectif est d’être le leader du secteur en Europe, avec le développement de 10 GW de capacités de stockage supplémentaires d’ici 2035.

EDF Renouvelables vient de mettre en service une solution de stockage par batteries dans deux usines de malt de Malteurop à Rostock et à Heidenau en Allemagne. Ces installations sont composées de batteries lithium-ion, connectées à un système de pilotage intelligent et autonome. La solution conçue par EDF Renouvelables permet de fournir à chaque usine, une puissance de 200 kW avec une autonomie d’au moins une heure lorsque le réseau électrique est fortement sollicité. A travers le lissage de ses pointes de consommation, Malteurop réduit ses coûts d’accès au réseau qui en Allemagne dépendent de la puissance maximale appelée, tout en assurant une plus grande stabilité du réseau électrique national.

Le développement du stockage d’électricité décentralisé sur des sites industriels et commerciaux apporte une solution innovante pour renforcer la fiabilité du réseau électrique dans un contexte de forte croissance des énergies renouvelables dans le pays. Les offres proposés par EDF Renouvelables aux clients allemands comprennent tout d’abord, l’analyse, le conseil, le dimensionnement du projet, l’installation et le raccordement au réseau ; puis l’exploitation et la maintenance des équipements; et enfin l’optimisation à travers le pilotage des batteries. A l’international, EDF Renouvelables et les expertises dédiées du Groupe bénéficient d’un savoir-faire dans le domaine des grandes batteries de stockage et des micro-réseaux avec des installations aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Pour Frédéric Belloy, Directeur International d’EDF Renouvelables : « Avec ce système de stockage par batteries, EDF Renouvelables propose un service innovant pour améliorer la gestion énergétique des sites industriels et tertiaires en Allemagne. Cette solution est adaptée aux besoins de nos clients qui veulent optimiser leur efficacité énergétique et réduire les coûts associés. En lien avec les acteurs locaux, services publics municipaux, exploitants de réseaux et entreprises innovantes, nous sommes heureux de contribuer au succès de la transition énergétique en Allemagne. » Pour Stéphane Tadyszak, Directeur des Opérations de Malteurop : « Malteurop travaille depuis de nombreuses années à améliorer les performances opérationnelles de ses usines et réduire leur impact environnemental. Ce projet, géré en partenariat avec le Groupe EDF, est important car il renforce l’intégration des énergies renouvelables et contribue à la réussite de la transition énergétique en Europe ».