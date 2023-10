Stockage sur batteries de seconde vie : la PME tarnaise Sirea et BeePlanet officialisent leur collaboration

La PME française Sirea et l’entreprise espagnole BeePlanet Factory, soucieuses d’offrir des solutions alternatives et durables, ont décidé d’unir leurs forces. Elles collaboreront pour consolider leurs offres pour les marchés français et espagnol.

BeePlanet Factory entreprise créée en 2018, basée en Navarre à Pampelune, a pour mission de développer des solutions technologiques de stockage d’énergies durables et renouvelables, par l’utilisation de batteries recyclées en provenance de la filière automobile. Sirea est quant à elle une PME créée en 1994, située à Castres au cœur de la région Occitanie. Sa vocation est de proposer des solutions industrielles de stockage et de pilotage énergétique en vue d’accroître la performance énergétique des installations tertiaires et industrielles.

Stocker l’excédent d’énergie solaire

“C’est grâce à la société sœur de Sirea, iAR elle-même implantée à Pampelune, développant des outils logiciels d’intelligence artificielle et de réalité augmentée, que le rapprochement entre les deux sociétés a pu se concrétiser. “ explique Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea. Cette collaboration permettra à Sirea d’intégrer les batteries de seconde vie fournies par la société BeePlanet pour ses shelters et gammes d’armoires AEH dédiés à l’autoconsommation avec stockage. Pour rappel, les armoires AEH et shelters intègrent des batteries permettant de stocker l’excédent d’énergie solaire afin de la restituer aux heures sans ensoleillement ou aux périodes les plus propices. Tous ces produits sont conçus et fabriqués dans les locaux de l’entreprise à Castres. Ils sont couplés à un logiciel de contrôle et de supervision rendant possible le pilotage et le suivi en temps réel de la consommation et de la production d’énergie.

Réemployer les batteries en provenance de la filière automobile

En ce qui concerne BeePlanet, leur approche innovante consiste à réemployer les batteries en provenance de la filière automobile pour leur donner un deuxième usage en tant que batteries de stockage stationnaire. L’entreprise participe ainsi à l’économie circulaire en redonnant vie aux batteries automobiles et en les réinjectant dans un processus de réemploi. Ce partenariat exemplaire entre la PME française Sirea et l’entreprise espagnole BeePlanet illustre parfaitement la volonté de ces deux entreprises d’agir pour soutenir une transition énergétique verte et à moindre impact pour l’environnement. La perspective d’un avenir plus durable reste au cœur des préoccupations de Sirea et BeePlanet pour répondre aux exigences d’efficience énergétique de ses utilisateurs.