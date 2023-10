Enphase Energy lance IQ™ Combiner 3P pour rationaliser les installations solaires et de batteries en Europe

Enphase Energy vient de lancer l’IQ™ Combiner 3P afin d’améliorer l’expérience d’installations Enphase® Energy System™ avec un véritable gain de temps. L’IQ™ Combiner 3P est désormais disponible dans neuf pays européens, notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la France, la Belgique, l’Espagne, la Pologne et le Portugal.

L’IQ™ Combiner 3P consolide l’équipement d’interconnexions dans un seul boîtier et rationalise les installations solaires et de stockage en fournissant une solution cohérente et pré-câblée pour les installations résidentielles.

Une solution cohérente et pré-câblée

Avec ce nouveau produit Enphase, le temps de câblage est considérablement réduit grâce à un processus d’installation simple et intuitif. L’IQ™ Combiner 3P comprend la passerelle IQ™ Metered, deux relais IQ™, un kit de communication, deux disjoncteurs quadripolaires, un disjoncteur différentiel (RCD) et des composants de support pré-installés sur un ensemble de 3 rails DIN. La solution est conçue pour permettre un comptage facile avec des TC de production pré-installés et des borniers à emboîter, permettant une installation rapide des TC de consommation. “Les temps d’installation trop longs sont un inconvénient à la fois pour les installateurs et pour les propriétaires”, a déclaré Victor Garcia, chef de projet chez Garuda Solar, un installateur de produits Enphase en Espagne. “Avec le nouveau IQ™ Combiner 3P, nous disposons d’une solution cohérente et pré-câblée qui réduit considérablement la complexité et le temps d’installation.” “Le lancement de l’IQ™ Combiner 3P est le parfait exemple qu’Enphase accompagne continuellement ses installateurs”, a déclaré Julien Vouriot, directeur général d’Isolation du Forez, un installateur de produits Enphase en France. “Cette solution pré-assemblée et pré-câblée rationalise le processus d’installation et minimise les erreurs sans compromettre la qualité ou la sécurité, ce qui contribue à une plus grande satisfaction des clients.”

“Nous sommes ravis de la disponibilité de cette solution plug-and-play”

L’IQ™ Combiner 3P comprend l’IQ Gateway Metered, qui connecte les systèmes solaires d’Enphase à la plateforme de surveillance Enphase® App via Internet. Cela facilite la surveillance de l’énergie par panneau et les informations pour l’exploitation et la maintenance. “Lorsqu’ils choisissent un système d’énergie solaire, les propriétaires et les entreprises privilégient souvent les solutions pratiques et simples”, a déclaré Christian Quadt, PDG de Quadt Energy GmbH, partenaire de 1komma5° et installateur des produits Enphase en Allemagne. “Nous sommes ravis de la disponibilité de cette solution plug-and-play, qui nous permettra d’installer efficacement et rapidement le système Enphase Energy, l’une des solutions solaires les plus intelligentes, les plus complètes et les plus fiables du marché.” “Chez Enphase, nous nous efforçons de rendre les systèmes d’énergie solaire plus pratiques et plus efficaces pour les installateurs et les propriétaires”, a déclaré Dave Ranhoff, directeur commercial d’Enphase Energy. “L’IQ™ Combiner 3P simplifie considérablement le processus d’installation, ce qui permet aux installateurs d’équiper rapidement les propriétaires d’une technologie solaire de premier ordre et de passer à leur prochain projet.”