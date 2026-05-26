Stockage par batterie : JPee accÃ©lÃ¨re auprÃ¨s des industriels et propriÃ©taires fonciers

Le producteur indÃ©pendant franÃ§ais dâ€™Ã©nergies renouvelables JP Energie Environnement (JPee), dÃ©veloppe activement des solutions complÃ¨tes de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©, se positionnant plus particuliÃ¨rement sur la valorisation de sites industriels et dâ€™actifs fonciers.

En renforÃ§ant son implication dans ces technologies, lâ€™acteur confirme son engagement pour une transition Ã©nergÃ©tique pragmatique, associant performance environnementale, sÃ©curitÃ© du rÃ©seau et crÃ©ation de valeur. Une activitÃ© qui sâ€™est dÃ©jÃ concrÃ©tisÃ©e par deux rÃ©alisations en LozÃ¨re et SaÃ´ne-et-Loire, et qui reprÃ©sente Ã lâ€™heure actuelle un portefeuille de nouveaux projets de prÃ¨s de 100 MW.

Une approche globale du stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©

Pour Xavier Nass, PDG de JPeeÂ : Â« Face Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification, le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© devient un maillon structurant du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique et sâ€™impose comme une condition clÃ© de la dÃ©carbonation de nos modÃ¨les. Investie dans cette dynamique, JPee couvre lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur des projets de stockage par batteries. Son Ã©quipe de la branche Â«Â Nouvelles ActivitÃ©s et ImpactÂ Â» dÃ©veloppe, construit et exploite tous types de montages de projets BESS, adaptÃ©s aux spÃ©cificitÃ©s des sites et aux besoins du systÃ¨me Ã©lectrique :

Stockage Â«Â utilityÂ Â» stand-alone, raccordÃ© aux rÃ©seaux Enedis (et autres gestionnaires de rÃ©seaux de distribution) ou RTE ;

Stockage Â«Â utilityÂ Â» colocalisÃ©, implantÃ© sur des sites solaires ou Ã©oliens avec mutualisation des infrastructures ;

Stockage Â«Â utilityÂ Â» hybride, totalement intÃ©grÃ© Ã une centrale renouvelable pour piloter la production et lisser lâ€™injection sur le rÃ©seau ;

Stockage C&I (Commercial & Industrial), en particulier Â« derriÃ¨re le compteur Â» chez les industriels.Â

Comme moyen de flexibilitÃ©, le stockage devient clÃ©

Â«Â La valeur de lâ€™Ã©lectricitÃ© ne tient plus seulement Ã sa production, mais au moment oÃ¹ elle est injectÃ©e. Le stockage permet prÃ©cisÃ©ment dâ€™optimiser ce timing, dans un marchÃ© devenu plus volatil, parfois jusquâ€™Ã des prix nÃ©gatifs.Â Â» explique Jean Grassin, Directeur Nouvelles ActivitÃ©s et Impact. Le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© joue un rÃ´le direct sur lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me Ã©lectrique. En apportant des services de rÃ©gulation de frÃ©quence, il permet de stabiliser en temps rÃ©el le rÃ©seau face aux fluctuations de production et de consommation, un enjeu accru avec la montÃ©e en puissance des Ã©nergies renouvelables. Dans ce contexte, RTE souligne des besoins croissants en flexibilitÃ©s pour garantir la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et optimiser lâ€™intÃ©gration de ces nouvelles capacitÃ©s. ParallÃ¨lement, lâ€™Ã©volution des signaux de marchÃ©, marquÃ©e notamment par lâ€™Ã©mergence de prix nÃ©gatifs sur certaines pÃ©riodes, renforce la pertinence Ã©conomique du stockage. En absorbant les excÃ©dents dâ€™Ã©lectricitÃ© et en les restituant aux moments de tension, les systÃ¨mes de stockage contribuent Ã valoriser lâ€™Ã©nergie au bon moment, tout en soutenant la rÃ©silience et la performance globale du rÃ©seau.

Un levier de valorisation des points de connexion Ã©lectrique et du foncier

Le stockage constitue Ã©galement une vÃ©ritable opportunitÃ© Ã©conomique pour les territoires et les acteurs locaux, en ouvrant la voie Ã de nouveaux modÃ¨les de valorisation du foncier et des infrastructures, gÃ©nÃ©rateurs de revenus rÃ©currents. Â«Â Cette logique sâ€™applique particuliÃ¨rement aux sites industriels disposant de capacitÃ©s de raccordement importantes, aux terrains situÃ©s Ã proximitÃ© de points HTA ou HTB, et aux projets C&I, notamment dans le cadre des activitÃ©s dâ€™autoconsommation. Dans cette derniÃ¨re configuration, le stockage peut Ãªtre installÃ© derriÃ¨re le compteur, afin dâ€™optimiser la consommation Ã©lectrique des industriels : stocker lâ€™Ã©lectricitÃ© lorsque les prix sont bas pour la consommer plus tard, aux heures les plus coÃ»teuses.Â Â», conclut Jean Grassin.

EncadrÃ©

Des projets concrets en exploitation et en dÃ©veloppement

Lâ€™expertise de JPee sâ€™est rÃ©cemment illustrÃ©e au travers de :