Â« Stockage et gestion de l'Ã©nergie Ã©lectrique : avancÃ©es et enjeux Â»,confÃ©rence-dÃ©bat mercredi 6 fÃ©vrier Toulouse

La prochaine conférence-débat intitulée « Stockage et gestion de l’énergie électrique : avancées et enjeux », co-organisée par l’université Toulouse III – Paul Sabatier et l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, se tient le mercredi 6 février à 18h à l’Hôtel d’Assezat (salle Clémence Isaure). Le débat sera animé par Yves Le Pestipon, président de l’Académie des Sciences et Lettres de Toulouse

Interviendront :

Patrice Simon, professeur de science des matériaux à l’université Toulouse III – Paul Sabatier

Georges Da Costa, enseignant-chercheur en informatique à l’IRIT, université Toulouse III – Paul Sabatier

Comment stocker, et comment gérer au mieux, l’énergie électrique ? Voilà une double question fondamentale pour le monde contemporain. L’amélioration des batteries est une exigence pour un développement économique moins carboné. L’optimisation de l’emploi de l’énergie dans les échanges électroniques pourrait épargner des quantités considérables d’électricité. Quelle est la situation ? Quelles sont les perspectives ? Voilà quelques unes des questions auxquelles deux éminents spécialistes vont tenter de répondre.

Entrée libre et gratuite

