STMicroelectronics Grenoble : premier parking Ã  ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques en France avec Reservoir Sun et GEG

STMicroelectronics (ST), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, Reservoir Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire en France et Gaz Electricité de Grenoble, producteur et fournisseur d’énergie verte, viennent de lancer la première installation d’ombrières photovoltaïques du Groupe ST en France. Un bel exemple qui anticipe les obligations de couverture des parkings visées par la nouvelle loi d’accélération ces EnR !

Certifié ISO 14001 et EMAS pour sa politique de maitrise de l’énergie, le site de ST Grenoble franchit une nouvelle étape dans sa transition écologique par l’installation de 5 800 panneaux solaires photovoltaïques d’une surface de 10 900 m² qui équipent son parking. D’une puissance installée de 2,2 MégaWatt crête (MWc) et avec une production annuelle équivalente à 2,7 GigaWatt heure d’énergie photovoltaïque, l’installation permet de réduire les émissions du site de près de 80 tonnes de CO2 par an, soit 10 % de sa consommation énergétique. La mise en service de la centrale est prévue à l’été 2023. Après Bouskoura (Maroc) et Catane (Sicile – Italie), il s’agit de la troisième installation d’ombrières photovoltaïques du Groupe STMicroelectronics dans le monde. Grâce à cette installation, ST Grenoble produit une énergie renouvelable, locale et économique pour ses propres besoins, participant aux engagements environnementaux du Groupe dont l’objectif est de devenir neutre en carbone et de s’approvisionner à 100 % en énergie issues de sources renouvelables d’ici 2027.

L’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques en autoconsommation en France, en tiers investissement

Reservoir Sun et Gaz Electricité de Grenoble ont signé un partenariat en octobre 2019 avec la création d’une société de projets commune [GEG-RS], dans le but d’investir, de développer, de construire et d’exploiter des centrales solaires dans la Région iséroise. L’objectif de ce partenariat est d’unir deux leaders du domaine pour accompagner les entreprises de la Région dans leur transition énergétique en leur permettant de produire une énergie verte et locale. STMicroelectronics est le premier projet qui s’inscrit dans ce partenariat, avec aujourd’hui, l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques en autoconsommation en France, en tiers investissement. « Nous sommes fiers de construire la première installation d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation du Groupe en France, ici à Grenoble. Elle est le fruit d’une excellente collaboration avec nos partenaires Reservoir Sun et Gaz Electricité de Grenoble. Ce projet contribuera à l’ambition du groupe en matière de décarbonation et s’inscrit également dans la dynamique de transformation du site. La première pierre d’un futur bâtiment « BREEAM outstanding » vient d’être posée et nous travaillons également sur des programmes de végétalisation et de biodiversité. » a déclaré Moussa Belkhiter, Directeur du site de STMicroelectronics Grenoble.

Des offres en circuit court liant producteur et consommateur d’énergie

« Nous sommes ravis d’accompagner STMicroelectronics avec notre partenaire Gaz Electricité de Grenoble, dans une solution clé en main de production plus verte et plus durable. Avec cette centrale en autoconsommation, nous confirmons notre ambition d’accompagner pleinement les entreprises dans leur transition énergétique » a indiqué Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun.

« Au-delà de la fierté de voir une nouvelle installation photovoltaïque de taille contribuer au verdissement du territoire grenoblois, ce projet nous réjouit par son côté innovant et précurseur, fruit d’une belle énergie collaborative entre ST, RS et GEG, préfigurant ainsi le développement prometteur d’offres en circuit court liant producteur et consommateur d’énergie » a expliqué Nicolas Flechon, Directeur de la Production d’énergies renouvelables du Groupe GEG. Depuis plus de 25 ans, le développement durable fait partie intégrante de l’ADN du Groupe. Les composants et technologies de ST jouent également un rôle moteur dans la transition écologique et la sobriété énergétique en développant des technologies durables. Avec des solutions pour rendre les produits plus intelligents, plus connectés, avec une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance ils répondent aux enjeux de digitalisation et de décarbonation de nos clients et de la société.