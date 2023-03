Au Portugal, Voltalia signe un Corporate PPA avec BA Glass Group et dÃ©bute la production de son complexe Garrido

Voltalia vient d’annoncer la signature d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de 15 ans avec BA Glass Group, un leader européen de la production de verre creux pour le secteur des boissons et de l’agroalimentaire. Cette opération implique le complexe solaire Garrido au Portugal !

Avec le contrat de vente, BA Glass Group aura un accès à une électricité décarbonée et bon marché pour une durée de 15 ans. BA Glass Group sera approvisionné par deux centrales solaires, représentant une capacité de 12,4 mégawatts, sur le total de 50,6 mégawatts du complexe Garrido. Avec le contrat BA Glass Group, c’est l’ensemble des 50,6 mégawatts du complexe qui a été sécurisé par des Corporate PPA à long terme. Après le lancement de la construction du complexe en septembre 2022, les premiers kilowattheures d’électricité ont été injectés dans le réseau en mars 2023.