Record de croissance Ã  9,6 % pour les Ã©nergies renouvelables en dÃ©pit de la crise Ã©nergÃ©tique

L’augmentation de la production d’énergie de sources renouvelables en 2022 confirme le dynamisme de ce secteur, sur fond de marasme des nouvelles capacités à combustibles fossiles. Dans ce contexte, le solaire est l’énergie la plus dynamique du marché !

Fin 2022, la capacité mondiale de production d’énergie de sources renouvelables s’élevait à 3 372 gigawatts (GW). Le stock montre ainsi une augmentation de 295 GW (+ 9,6 %). L’année dernière, pas moins de 83 % de toutes les nouvelles capacités de production relevaient des énergies renouvelables – un chiffre considérable.

La Chine principale contributrice

Un rapport intitulé Renewable Capacity Statistics 2023, récemment publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), montre que ces énergies continuent de croître à des niveaux record malgré les incertitudes mondiales. La tendance à la baisse de la production d’énergie de source fossile s’en trouve confirmée. « Cette croissance record et continue montre la résilience des énergies renouvelables, en dépit de la poursuite de la crise énergétique », a déclaré le Directeur général de l’IRENA, Francesco La Camera. « Les arguments en leur faveur sont solides. Couplés à des politiques favorables, ils ont abouti à une tendance au renforcement, d’année en année, de la part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial. Si nous voulons nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 ºC, nous devrons toutefois faire tripler, chaque année jusqu’à 2030, les nouvelles capacités renouvelables. »

Même si de nombreux pays ont augmenté leurs capacités en énergie renouvelable en 2022, la croissance la plus marquée reste concentrée dans quelques pays et régions comme l’Asie, les États-Unis d’Amérique et l’Europe. Les données de l’IRENA montrent qu’en 2022, pratiquement la moitié des nouvelles capacités ont été ajoutées en Asie, le total des énergies renouvelables installées s’établissant désormais à 1,63 térawatt (TW). Avec 141 GW de nouvelles capacités, la Chine en a été la principale contributrice. Les énergies renouvelables d’Europe et d’Amérique du Nord ont respectivement augmenté de 57,3 GW et 29,1 GW. L’Afrique a poursuivi sa croissance régulière, avec une augmentation de 2,7 GW, légèrement supérieure à celle de l’année dernière. L’Océanie a quant à elle maintenu une croissance à deux chiffres avec une expansion de 5,2 GW, tandis que l’Amérique du Sud a confirmé sa tendance à la hausse, qui s’est traduite par une augmentation de capacité de 18,2 GW. Le Moyen Orient a connu le plus grand essor jamais enregistré dans le secteur des énergies renouvelables, avec la mise en service de 3,2 GW de nouvelles capacités en 2022 (+ 12,8 %).

La croissance de la capacité de production de source solaire est la plus marquée

Francesco La Camera a ajouté : « Sachant que la demande d’énergie devrait augmenter dans de nombreuses régions du monde, la transition énergétique exige un changement stratégique radical, allant bien au-delà de la décarbonisation du côté de l’offre. À la lumière des récents événements dans le monde, toute expansion de nouvelles capacités non renouvelables doit être couplée à des efforts d’accélération de la transition énergétique, en vue de rendre le système plus résilient, plus inclusif et plus résistant aux changements climatiques. » Bien que l’énergie hydroélectrique, qui pèse 1 250 GW, conserve la part du lion à l’échelle mondiale en capacités de production renouvelable, le solaire et l’éolien se maintiennent en tête des nouvelles capacités de production. Mises ensemble, ces deux technologies ont formé 90 % de toutes les nouvelles capacités renouvelables en 2022. La croissance de la capacité de production de source solaire est la plus marquée (22 %), suivie par celle de l’éolien (9 %). Avec un ajout de 191 GW, le solaire photovoltaïque a représenté la quasi-totalité de l’augmentation de l’énergie solaire en 2022.

www.irena.org/Publications/2023/Mar/Renewable-capacity-statistics-2023