De l'Ã©nergie propre pour des eaux propres : Torqeedo motorise le premier bateau solaire de pompage des eaux usÃ©es

La société Torqeedo vient d’équiper le premier bateau solaire de pompage des eaux usées d’un système de propulsion électrique intégré. Le bateau fin prêt vient d’être remis à la commune de Branford au Connecticut. Le bateau en aluminium de presque huit mètres de long a été construit par le chantier de Pilot’s Point Marina à Westbrook pour l’Office de Santé de la Côte Est qui souhaite ainsi empêcher le déchargement des matières fécales humaines dans les eaux de la région.

L’ensemble de propulsion du bateau se compose de deux hors-bord Cruise 4.0, de quatre batteries lithium-ion Power 48, de quatre chargeurs et d’un moniteur de contrôle pour le cockpit, informant le pilote sur l’état du système, la distante restante et la vitesse. Les moteurs électriques sont alimentés par les batteries rechargées au moyen de huit panneaux solaires de 100 W, soit 400 W pour chaque banc. Les batteries Torqeedo fournissent également le courant pour la pompe 48 V / 2 CV et permettent de naviguer toute une journée.

Le nouveau bateau est le fruit d’un projet de recherche de l’École de santé publique de la fameuse université Yale et de l’Office de Santé de la Côte Est. Le projet a été financé par des subventions de la FWS (US States Fish and Wildlife Service) dans le cadre du Clean Vessel Act et par le Département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut. D’autres fonds étaient issus de collectes de dons. Le Clean Vessel Act soutient entre autre la construction et l’exploitation de stations et de bateaux de pompage ainsi que de stations d’épuration. Voilistes et plaisanciers motorisés peuvent ainsi évacuer leurs eaux usées sans risques et sans impact sur l’environnement et contribuer à la propreté des eaux nationales.

« Le bateau solaire est une référence internationale pour les bateaux de pompage de demain dans les régions côtières », explique Steve Trkla, PDG de Torqeedo Inc. « C’est une solution propre, écologique et sans émissions, qui fonctionne sur le long terme à très faibles coûts et demande peu d’entretien. »Michael Pascucilla, président et directeur de l’Office de Santé de la Côte Est, acquiesce : « Nous sommes à partir de ce jour les fiers propriétaires du premier bateau solaire de pompage. C’est un moment historique pour notre commune côtière, pour notre État fédéral et notre nation. Non seulement le bateau protège nos zones de villégiature, nos plages, nos fermes de fruits de mer et d’algues, mais il aide aussi à lutter contre le changement climatique qui menace de manière imminente les communes côtières du Connecticut. Notre mission en tant que service public est de protéger les intérêts de la collectivité, et à nos yeux, la réduction de notre empreinte carbone est un pas décisif dans la protection de l’environnement sur nos communes. Ce que nous avons appris sur l’utilisation de l’énergie solaire dans la navigation au cours de ce projet, montre qu’il s’agit d’une réelle solution capable de remplacer les moteurs thermiques conventionnels. Nous espérons que les résultats concluants de ce projet conforteront l’acceptation de ces technologies dans le futur.

Plus d’infos…