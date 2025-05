Solutions30 rÃ©alise une centrale agrivoltaÃ¯que de 5,2MWc Ã  MontrÃ©al (Aude) pour Reden Solar

Solutions30, spécialiste de la construction de centrales photovoltaïques et de la fourniture de structures au sol, vient de démarrer le projet de construction d’une centrale photovoltaïque de 5,2MWc à Montréal, dans l’Aude, pour le compte de Reden Solar, acteur majeur du développement photovoltaïque et agrivoltaïque en France.

Solutions30 Energies et So-Tec (société dans laquelle le groupe Solutions30 a pris une participation financière en 2024) apporteront leur double expertise technique : une maîtrise complète des infrastructures électriques et un fort savoir-faire dans les structures au sol et leurs fondations. Ces synergies permettent aujourd’hui au groupe Solutions30 de proposer aux donneurs d’ordre des offres intégrées avec une solution clé en main pour leurs projets. Répondant aux soucis d’efficacité et de productivité de Reden Solar, Solutions30 procédera à l’installation de « trackers PV », systèmes mécaniques qui permettent aux panneaux solaires de suivre la trajectoire du soleil tout au long de la journée afin d’optimiser leur production d’électricité et ainsi d’augmenter le rendement énergétique de l’installation d’environ 15 à 20% par rapport aux systèmes fixes. Lors de la signature du marché, Amaury Boilot, Secrétaire Général du Groupe Solutions30 a souligné : « Ce projet vient confirmer la pertinence de notre rapprochement stratégique avec So-Tec grâce auquel nous pouvons proposer une solutions clé en main. La confiance renouvelée de REDEN illustre notre positionnement et notre expertise sur un marché stratégique pour le groupe, et nous les en remercions. »

Un projet dans la dynamique du développement de l’agrivoltaïsme

Illustrant l’engagement du groupe Solutions30 à favoriser la cohabitation entre production d’énergie renouvelable et activités agricoles, ce nouveau projet s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement de l’agrivoltaïsme. En pleine expansion, cette approche apporte des réponses concrètes aux défis du secteur agricole, confronté au changement climatique et à des contraintes économiques croissantes. Il confirme le positionnement stratégique du groupe sur le marché du photovoltaïque et réaffirme son ambition d’accompagner la transition énergétique en proposant des solutions durables et innovantes. Le chantier a démarré en mars pour une mise en service en juillet. « Nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec Solutions30 sur ce projet agrivoltaïque d’envergure », a déclaré Tony Proutier, Directeur des Opérations Groupe chez REDEN. « Leur expertise technique, leur fiabilité et leur capacité à proposer des solutions clés en main en font un partenaire solide, aligné avec nos exigences de performance et d’innovation. Au-delà de cette réalisation, nous partageons une vision commune du développement photovoltaïque et des valeurs fortes d’éthique professionnelle, ce qui renforce notre volonté de bâtir avec eux un partenariat durable. »