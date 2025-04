LONGi Ã©tablit deux records du monde en matiÃ¨re d’efficacitÃ© des cellules solaires pour les technologies HIBC et Tandem

LONGi a annoncé deux nouveaux records mondiaux en matière d’efficacité de conversion photovoltaïque, mettant en évidence des avancées majeures dans la conception de cellules solaires à contact arrière et en tandem.

Efficacité de 27,81 % dans les cellules solaires à contact arrière interdigité à hétérojonction (HIBC)

LONGi a atteint un rendement record mondial de 27,81 % pour sa cellule solaire HIBC (Heterojunction Interdigitated Back-Contact) en silicium de type n. Ce résultat a été certifié de manière indépendante par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire de Hamelin (ISFH), en Allemagne, dans des conditions d’essai standard. La cellule HIBC combine la technologie d’hétérojonction avec une architecture de contact arrière, éliminant la métallisation de la face avant pour maximiser l’absorption de la lumière. Construit sur des plaquettes de silicium dopées au gallium de qualité industrielle, le dispositif présente une excellente qualité de passivation, une tension élevée en circuit ouvert et une collecte optimisée des porteuses. Cette réalisation marque le rendement le plus élevé enregistré pour une cellule solaire monofaciale en silicium de taille commerciale.

Efficacité de 34,85 % dans les cellules solaires tandem silicium-pérovskite cristallines

LONGi a également établi un nouveau record mondial d’efficacité de conversion de 34,85 % pour sa cellule solaire tandem silicium-pérovskite cristalline, certifiée par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis.

La cellule utilise une structure à deux extrémités, intégrant une sous-cellule supérieure en pérovskite avec une sous-cellule inférieure en silicium cristallin. Développée au centre de R&D de LONGi à Xi’an, cette architecture en tandem tire parti de bandes interdites complémentaires pour maximiser l’utilisation du spectre solaire. Le résultat se rapproche de la limite d’efficacité théorique de 43 % et confirme le leadership de LONGi dans la recherche sur les cellules tandem.

La série de records du monde d’efficacité des cellules de LONGi vise la commercialisation de nouvelles technologies solaires

Depuis 2021, LONGi a établi 19 fois le record d’efficacité de conversion des cellules photovoltaïques (PV). Rien qu’en 2021, l’entreprise a battu le record à sept reprises, atteignant un rendement de 25,21 % avec les cellules solaires TOPCon et de 26,30 % avec les cellules solaires à hétérojonction (HJT). La série s’est poursuivie en 2022 avec sept autres records, poussant l’efficacité de HJT à 26,56 %. En 2023, LONGi a élargi son portefeuille technologique, atteignant un rendement de 27,09 % avec des cellules solaires à contact arrière à hétérojonction (HBC) et de 33,9 % avec des cellules tandem silicium-pérovskite cristallines. Ces jalons ont renforcé l’engagement de LONGi en faveur des technologies de retour au contact, une orientation stratégique que l’entreprise poursuit depuis 2022. En 2024, LONGi a établi deux records du monde : 27,30 % pour les cellules solaires à hétérojonction en silicium cristallin (HBC) et 34,6 % pour les cellules solaires en tandem silicium-pérovskite cristallin. La même année, l’entreprise a atteint un rendement révolutionnaire de 30,1 % avec une cellule solaire tandem commerciale en silicium-pérovskite de la taille d’une plaquette M6. De plus, en 2024, LONGi a lancé sa technologie HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) 2.0 et détient désormais le record du monde d’efficacité des modules de 25,4 %, officiellement certifié par l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE. Ces jalons s’alignent sur la feuille de route stratégique de LONGi visant à industrialiser les technologies solaires de nouvelle génération.