Solutions innovantes pour l'accÃ¨s Ã  l'Ã©nergie hors rÃ©seaux : 9 projets laurÃ©ats sur le continent africain

Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ont annoncé les 9 projets lauréats de l’appel à projets « Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie hors réseaux ». L’objectif est de faire émerger des projets innovants portés par des entreprises françaises ou des ONG à destination des populations non reliées aux réseaux énergétiques traditionnels.

« Alors que les désordres du climat bousculent, partout sur la planète, les plus pauvres et les plus vulnérables, notre résolution est totale : nous devons encore accélérer pour réussir la transition énergétique et climatique, être plus ambitieux, être plus inventifs, être plus solidaires. L’amélioration de l’accès à l’énergie par le développement des énergies renouvelables en Afrique s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de l’agenda 2030 et je suis fier que nous soutenions ce mouvement » a déclaré Nicolas Hulot

Un intérêt grandissant pour ces appels à projets

Cet appel à projets a recueilli un large succès auprès des entreprises et des ONG, puisque l’ADEME a reçu 92 projets lors de sa clôture fin novembre 2017. Au final, 9 projets ont été définitivement sélectionnés pour un budget global de 5,8 millions d’euros et une aide de l’Ademe de 1,8 million d’euros. Les innovations proposées, et qui seront expérimentées, portent sur différentes technologies de production d’énergies renouvelables (systèmes hybrides, solaire, hydrolien fluvial, biomasse) mais aussi sur des technologies innovantes d’utilisation de l’énergie renouvelable (irrigation, agriculture, dessalement, mobilité). Le caractère innovant des projets se caractérise également par les dispositifs de facturation de l’énergie (Pay As You Go, leasing ) et des modes de gouvernance adaptés aux conditions des populations concernées. Les projets s’attachent tous à faire monter en compétence les acteurs locaux afin d’assurer la pérennité des options expérimentées et des services offerts.

Les projets solaires sélectionnés :

EMPER/Togo

Innovation dans la réalisation de kiosques solaires évolutifs qui fournissent des services énergétiques tout en exploitant les données pour accompagner les futurs besoins énergétiques et les habitudes de consommation, avec un modèle de leasing permettant à l’entrepreneur d’acquérir à terme le kiosque et une application mobile réplicable lui permettant de gérer ses différentes opérations financières. Projet porté par la PME française Benoo Energies en partenariat avec des entreprises et ONG togolaises, la Région Nouvelle Aquitaine et une société belge.

SISAM/Burkina Faso, Bénin, Togo

Favoriser l’émergence de moyens d’irrigation durables et accessibles pour les petites exploitations maraîchères au Burkina Faso, au Bénin et au Togo (Solution innovante d’Irrigation Solaire Améliorée (SISAM): optimisation technique, accessibilité financière, maintenance, impact environnemental). Projet porté par l’ONG française Electriciens Sans Frontière en partenariat avec des ONG africaines et néerlandaises.

E-ZEM/Bénin ou Burkina Faso ou Ouganda (étude préliminaire en cours pour définir le lieu d’implantation)

Vente en leasing de motos et tricycles électriques aux chauffeurs de moto taxi avec un système de Pay As You Go et rechargement des batteries à travers un réseau de stations dans lesquelles les batteries sont stockées et rechargées grâce au photovoltaïque. Innovation dans l’adaptation du Pay As You Go aux motos et aux batteries. Projet porté par ESS, start-up française.

PAYGO ET MICROFINANCE/Bénin

Partenariat innovant entre PAMIGA, association française, des institutions de microfinance béninoises, ARESS, entreprise béninoise, et MyJouleBox, jeune start-up française, pour la promotion de solutions solaires équipées d’une technologie de compteurs innovants dédiée au Pay As You Go en zone rurale (comprenant un réseau de distribution « last mile » composé de 50 entrepreneurs énergie).

DESOLSA Cap Vert

Réalisation d’une unité de dessalement solaire d’une capacité de 20 m3/j avec un générateur solaire de 22 kWc et formation pour l’exploitation et la maintenance ; intérêt de développer des unités de petites capacités « low tech » à faible coût, robustes et largement diffusables (contexte humanitaire notamment). Projet porté par la société française Mascara, en partenariat avec une entreprise et une commune capverdiennes.

AMBATOLOANA/Madagascar

Tester la faisabilité opérationnelle d’un démonstrateur de petite hydrolienne P66 GUINARD et d’un ensemble de panneaux solaires avec batteries pour une capacité de 10kWc et une production journalière de 80kWh; identifier les opportunités de développement des énergies hydrocinétiques dans le quart nord-est de Madagascar. Projet porté par la PME française Guinard Energies en partenariat avec une ONG française et une société malgache.