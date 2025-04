Solewa enregistre une croissance de +37 % et annonce 40 recrutements pour soutenir son dÃ©veloppement

Acteur majeur du photovoltaïque pour les professionnels de l’Ouest de la France, Solewa clôture son exercice 2024 sur un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, en hausse de +37 %. Une dynamique soutenue par la réalisation de nombreux projets et l’accélération de sa structuration. Forte de cette performance, l’entreprise aborde l’avenir avec confiance et poursuit sa dynamique avec l’annonce de 40 recrutements d’ici la fin de l’année !

Solewa confirme sa trajectoire en affichant pour la quatrième année consécutive une croissance supérieure à +30 %. Ce développement s’est accompagné d’un renforcement de ses équipes, avec l’intégration de 47 nouveaux collaborateurs, portant l’effectif à 160 salariés (+25%).

Une dynamique de croissance soutenue et structurée

L’entreprise a réalisé des projets photovoltaïques pour une puissance cumulée de 77 MWc, correspondant à la consommation annuelle de 35 000 foyers français.

Pour poursuivre son développement, l’entreprise prévoit le recrutement de 40 nouveaux profils dans tout le Grand Ouest, notamment des postes de conducteurs travaux, de chefs d’équipes et d’électriciens. Au cours de cet exercice, l’entreprise basée au Mans (72) a confirmé la réussite de son développement territorial en ouvrant une nouvelle agence à Blois (41) et en déménageant ses agences bretonnes et normandes dans de nouveaux locaux plus adaptés.

Poursuivre la dynamique en s’adaptant à un nouveau cadre règlementaire

En 2025, Solewa poursuivra l’accélération du déploiement de son offre d’autoconsommation collective, engagée en 2024 avec l’inauguration de sa centrale solaire pilote en Vendée. Cette installation innovante permet aux entreprises locales de consommer directement l’énergie produite à proximité, illustrant concrètement les bénéfices de ce modèle. Le déploiement de l’autoconsommation collective ainsi que le lancement à venir de nouvelles offres portées par Wewise seront des leviers stratégiques pour permettre à Solewa de poursuivre sa dynamique de croissance tout en s’adaptant au nouveau cadre réglementaire. Pour Alioune Sow, directeur général de Solewa : « Cette dynamique confirme notre position de leader régional du photovoltaïque pour les professionnels. Forts de cette croissance solide, nous abordons l’avenir avec confiance, prêts à relever les défis du marché et à saisir les nouvelles opportunités. En nous appuyant sur la force du groupe, notre ancrage territorial et notre capacité d’innovation, nous poursuivons notre ambition : accélérer notre développement et satisfaire pleinement nos clients en les accompagnant dans la réussite de leur transition énergétique. »