PVPS-AIE Â« Centrales photovoltaÃ¯ques flottantes : un examen du rendement Ã©nergÃ©tique, de la fiabilitÃ© et de la maintenance Â»

La tâche 13 de l’AIE PVPS a publié un nouveau rapport, Floating Photovoltaic Power Plants : A Review of Energy Yield, Reliability, and Maintenance.



Cette publication fournit un aperçu complet des performances des systèmes photovoltaïques flottants (FPV), en se concentrant sur les aspects clés qui distinguent le FPV du PVV au sol traditionnel (GPV) : l’évaluation du rendement énergétique, la fiabilité du système et l’exploitation et la maintenance (O&M). Alors que le photovoltaïque flottant s’étend à travers les plans d’eau intérieurs et s’aventure en mer, ce rapport vise à soutenir son déploiement responsable et efficace du FPV intérieur et littoral.

Le photovoltaïque flottant représente une approche prometteuse pour augmenter la capacité d’énergie solaire dans les régions où les terres sont limitées, permettant une double utilisation des surfaces d’eau tout en évitant les conflits fonciers. Cependant, des incertitudes subsistent concernant la modélisation du rendement, les mécanismes de dégradation et l’élaboration de stratégies d’exploitation et d’entretien rentables. Ce rapport aborde ces lacunes dans les connaissances et fournit des conseils pratiques aux parties prenantes de l’industrie solaire.

Principales constatations

Le potentiel du FPV pour étendre la capacité solaire sans contraintes terrestres est très prometteur, mais les incertitudes liées aux impacts environnementaux, aux cadres réglementaires complexes ou absents et aux obstacles financiers ralentissent son adoption. Le rapport fournit des orientations pour améliorer les jugements techniques sur les pertes spécifiques au FPV dans les évaluations du rendement énergétique (EYA). La précision de l’EYA pour le FPV peut être encore améliorée en comblant les lacunes dans les données météorologiques et en acquérant davantage de connaissances quantitatives sur les mécanismes de perte et la dégradation. Les améliorations et l’automatisation des pratiques de surveillance et d’exploitation et de maintenance, combinées à un partage plus ouvert des données, peuvent réduire les coûts pendant l’exploitation et soutenir l’évaluation des facteurs de stress et de la fiabilité spécifiques au FPV, ce qui permet une évolutivité plus rapide.

Le rapport comprend également :

Recommandations quantitatives pour l’évaluation du rendement énergétique de la FPV continentale et littorale.

Une analyse des mécanismes de dégradation et des besoins en matière de tests de résistance pour les systèmes flottants.

Une analyse préliminaire des défaillances et des effets pour soutenir la planification de l’exploitation et de la maintenance et la gestion des risques.

Aperçu des outils de simulation et de télédétection pour optimiser les performances.

Alors que le photovoltaïque flottant continue de se développer, en particulier dans les zones où les terres sont rares, ce rapport constitue une ressource précieuse pour les chercheurs, les développeurs, les investisseurs et les régulateurs qui s’efforcent de faire progresser le déploiement durable et efficace des FPV.

iea-pvps.org/key-topics/t13-floating-pv-plants-review-2025/