Solewa annonce de nombreux recrutements dans les prochains mois

Pour accompagner un fort taux de croissance, l’un des acteurs majeurs du photovoltaïque de l’Ouest de la France prévoit de nombreux recrutements d’ici début 2021. Aujourd’hui, Solewa compte 70 collaborateurs répartis sur les différentes agences du Grand Ouest. Solewa poursuit son développement et présente un plan de recrutement s’étalant sur 4 ans avec des besoins immédiats importants puisque 20 recrutements sont prévus pour les prochaines semaines.

Depuis 2006, l’expert du photovoltaïque Solewa a installé 85 hectares de toiture solaire, soit 500 000 panneaux photovoltaïques, et gère un parc de 900 clients en maintenance sur tout le grand Ouest de la France. Le secteur des énergies renouvelables est en plein essor et la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) annonce un doublement du rythme installé entre 2019 (544 MWc/an) et 2023 (1117 MWc/an). Le soleil brille pour le marché du photovoltaïque et Solewa prévoit une augmentation de 35% de son chiffre d’affaires en 2021.

Pour répondre à cet accroissement d’activité, la société souhaite donc renforcer ses équipes : de 70 collaborateurs aujourd’hui, la société comptera 90 salariés début 2021, pour atteindre 120 personnes ensuite. Solewa recrute dès aujourd’hui sur l’ensemble des fonctions opérationnelles pour les différents sites :

- Au service travaux : des techniciens solaires, des électriciens et des conducteurs de travaux.

- Au service commercial : des technico-commerciaux en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire.

- Dans les services supports : un technicien au bureau d’étude, un contrôleur de gestion / responsable administratif et financier.

Tous ces postes sont à pourvoir dès à présent sur solewa.com.

La future agence du MANS

Pour accueillir ces nouveaux collaborateurs, l’agence du Mans va déménager route de Laval. L’agence de Montaigu Vendée prévoit un agrandissement de ses locaux ainsi que la construction d’un parking disposant d’ombrières photovoltaïques qui produiront de l’électricité en complément des toitures des bâtiments. Et le foncier de se mettre au niveau de cette croissance !