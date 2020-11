Lâ€™Ã‰cole Centrale Lyon prÃ©curseur dans la transition Ã©nergÃ©tique avec Reservoir Sun

L’École Centrale de Lyon, devient la première grande école française à décentraliser sa production d’énergie en installant des panneaux photovoltaïques sur la toiture de son campus basé à Écully, avec son partenaire Reservoir Sun, l’acteur référent de l’autoconsommation solaire.

Dans la continuité des engagements pris par la France pour le développement de l’énergie solaire au sein du cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et dans le cadre de ses engagements « Objectif Terre », l’École Centrale de Lyon signe une première initiative dans l’Enseignement supérieur qui témoigne de sa constante attention à répondre aux défis scientifiques de demain. Reservoir Sun traduit avec ce partenariat son ambition de développer l’autoconsommation solaire dans le domaine de l’éducation. Son rôle sera aussi d’accompagner Centrale Lyon pour en faire la vitrine pédagogique de l’autoconsommation solaire et former les ingénieurs de demain sur les énergies renouvelables. Avec une surface de 1 150 m² équivalent à 5 terrains de tennis, la signature de cet engagement durable aura lieu le 20 novembre en présence du Directeur de Centrale Lyon, Frank Debouck et de Mathieu Cambet, Président de Reservoir Sun. Centrale Lyon pourra ainsi produire et autoconsommer sa propre électricité verte et économisera ainsi 24 tonnes de CO2/an. Cette installation permettra également de couvrir 10% des besoins en électricité du site, l’équivalent de la consommation de 120 studios étudiants.