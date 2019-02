Soleil voilÃ© sur la 6Ã¨mepÃ©riode de l'AO CRE BÃ¢timents et ombriÃ¨res (100 kWc Ã  8 MWc)

La 6ème période de l’Appel d’offres Bâtiments et ombrières (100 kWc à 8 MWc) est en cours de publication. L’ensemble des candidats ont reçu une notification de la part du Ministère. 243 lauréats ont été désignés. Les tarifs des installations retenues sont de 91 € / MWh pour les installations d’une puissance comprise entre 100 et 500 kWc (famille 1) et de 77 € / MWh pour les installations d’une puissance comprise entre 500 kWc et 8 MWc (famille 2). Cet appel d’offres est clairement sous-souscrit. Sur un volume cible de 300 MW au total, seuls 97,77 MW ont été attribués, soit moins d’un tiers du volume cible. Pour la famille 1, ce sont 45,70 MW qui ont été attribués sur une cible de 150 MW. Pour la famille 2, c’est à peine mieux avec 52 MW attribués sur une cible de 150 MW.

