Solarwatt nominÃ© aux BePositive Awards dans la catÃ©gorie ENR & Territoires pour sa batterie MyReserve

BePositive, salon référence de la transition énergétique et numérique des bâtiments et des territoires, organise pour chacune de ses éditions les BePositive Awards. Les produits et les technologies les plus innovantes y sont récompensées. Cette année, 28 entreprises ont été nominées dans les 4 catégories suivantes : Bâtiment performant, Génie climatique, Énergies renouvelables et Flam’expo. Solarwatt, fournisseur de systèmes photovoltaïques complets « Made in Germany » concourt cette année dans la catégorie ENR & Territoires avec sa batterie de stockage d’énergie MyReserve.

MyReserve est le premier système de stockage d’électricité solaire modulaire sur le marché. L’objectif de ce dispositif est d’optimiser l’autoconsommation d’énergie en permettant à l’utilisateur de stocker l’énergie qu’il a produite pour l’utiliser en fonction de ses besoins. Solarwatt a dévoilé récemment la dernière génération de sa batterie de stockage MyReserve sur le marché français. Avec une capacité de stockage encore plus performante que la précédente, elle s’adapte aux besoins évolutifs et extensibles des installations résidentielles et industrielles. Chaque module batterie lithium-ion dispose désormais d’une capacité de stockage de 2,4 kWh, la capacité totale de stockage s’élève à 60 kWh. MyReserve a déjà fait parler d’elle en 2018 Solarwatt, s’est en effet vu remettre le label Top Brand PV par l’institut EuPD Research. En 2017 elle avait été remarquée lors des « EES Award 2017 ».

