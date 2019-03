SolarSit France renouvelle son ETN pour son systÃ¨me S360 M

La société SolarSit France, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes d’intégration, renouvelle son ETN (N° 010T180Y) avec le bureau Alpes Contrôles, pour son système S360 M commercialisé depuis 2014. Solution d’intégration simplifiée au bâti (ISB) sur bac acier pour grandes toitures et repris dans la structure du bâtiment, le S360M se différencie par la possibilité de poser le système d’intégration sur tous types de profils de bacs aciers courants ayant une hauteur d’onde comprise entre 33 mm et 45mm, aussi bien sur du 75/100 que du 63/100 grâce aux appuis réalisés uniquement sur pannes.

La simplicité et le nombre limité de pièces permet une pose facile et rapide sur des entraxes pannes pouvant aller jusqu’à 2.10 m. Les platines faisant également office de cavaliers de couverture permettent d’économiser un nombre considérable de vis de couverture et de gagner ainsi un temps précieux lors de la pose. La bride centrale SCU10 T (Brevetée) en Inox assurant la mise à la terre lors de la fixation des modules fait aussi partie des avantages incontournables du système.

De conception et fabrication françaises, le système S360M dispose d’un bilan carbone exceptionnel comme tous les produits de la gamme SolarSit grâce aux choix des matériaux tels que l’inox, l’acier et l’aluminium et par leur lieu de fabrication. Ce procédé peut être installé dans toutes les régions de France y compris en bord de mer, comme en témoigne la centrale de 3MWc et 30 000 m² installée dernièrement sur le Bunker sous-marins de Lorient (56).

