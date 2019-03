JP Ã©nergie environnement lance JPee Eco Epargnants : sa propre plateforme de financement participatif

Baptisée JP4e (JPee Eco Épargnants), la nouvelle plateforme de financement participatif permettra au producteur indépendant d’énergies renouvelables d’associer les riverains aux nombreux projets en développement de son portefeuille. JPee, qui vient d’accueillir cette année la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) au capital de ses sociétés de projets, prévoit d’exploiter 500 MW d’ici 2022 (éolien et solaire).

Associer systématiquement les riverains aux projets éoliens et solaires

Avec JP4e (www.jpee-eco-epargnants.fr), le producteur indépendant dispose d’un outil pour associer les riverains au développement de ses projets avec des opérations de financement participatif. Selon les cas, ces opérations pourront être lancées en phase d’étude ou lors de la construction des centrales, à l’issue de l’obtention des autorisations administratives. L’objectif est de faire bénéficier les territoires de retombées économiques et de favoriser l’appropriation des projets en impliquant les populations locales.

Une opération solaire locale ouverte dès le lancement le 2 avril 2019

Le montant minimum d’investissement sera compris entre 100€ et 200€ et sera limité entre 5 000 et 10 000€ suivant les projets. L’objectif, rendre ces placements verts accessibles au plus grand nombre et permettre à un maximum d’investisseurs distincts d’y prendre part. Les taux d’intérêt s’échelonneront entre 4 et 6% par an, offrant ainsi des rendements supérieurs aux placements conventionnels. La plateforme proposera d’investir sous forme d’obligations avec des intérêts distribués et un remboursement in fine.

JPee qui dispose d’un portefeuille de projets de 800 MW, dont 170 MW seront en construction dans les deux prochaines années, prévoit de lancer une dizaine d’opérations de financement participatif sur sa plateforme cette année. Une opération solaire sera proposée lors du lancement de la plateforme à partir du 2 avril 2019 : la centrale solaire de Thenon (en Dordogne).

Investir dans une centrale solaire : de 200 € à 10 000€

Un appel au financement participatif sera lancé pour financer une partie des coûts de construction. Cette opération vise à financer une partie de la construction de la centrale solaire de Thenon. 200 000€ sont ouverts, sous forme d’obligations jusqu’au 30 juin 2019. Le montant minimum par souscription est de 200€, pour un maximum de 10 000€. Les obligations sont émises pour une durée de 5 ans et remboursées in fine, les intérêts sont payés annuellement. La collecte est réservée aux résidents fiscaux du département d’implantation du projet (Dordogne) et des départements limitrophes (Charente-Maritime, Charente, Corrèze, Gironde, Haute-Vienne, Lot-et-Garonne).

D’une production de 16 882MWh/an, soit l’alimentation en électricité (chauffage inclus) de 7 940 habitants (35% de la population de la Communauté de Commune), la centrale de Thenon s’étendra sur 16 hectares en bordure de l’autoroute A89. Le permis de construire a été accordé en 2017 et sa construction démarrera à l’été 2019.

JP4e, une plateforme accréditée par les autorités

JPee Eco Epargnants (JP4e – www.jpee-eco-epargnants.fr ) est une plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises, qui dispose du statut CIP – Conseil en Investissements Participatifs – délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Il faut noter que ces placements financiers ne sont cependant pas garantis et comportent donc un certain niveau de risque. Des informations sont disponibles sur la plateforme JP4e pour permettre à chacun d’investir en connaissance de cause. Les conditions d’investissement sont consultables sur le site de JP4e. Pour des raisons réglementaires, une partie des informations n’est disponible qu’après inscription sur la plateforme (notamment les taux d’intérêts).

