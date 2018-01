SolarPower Summit, les 14 et 15 mars 2018 Ã  Bruxelles

Organisé par SolarPower Europe, le SolarPower Summit qui aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Bruxelles est reconnu à travers toute la filière solaire comme l’un des évènements les plus importants sur le développement des marchés mondiaux de l’énergie solaire. Pour la 13ème année consécutive, ce grand forum unique réunit les entreprises leader sur le marché solaire européen, des décideurs politiques et la presse internationale pour discuter de l’état mondial et européen, du secteur solaire. Une opportunité à saisir pour discuter politiques, affaires, et changements technologiques, et pour identifier les tendances et opportunités du marché. Il est à noter que les membres d’ENERPLAN peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur le tarif d’entrée.

