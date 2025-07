Solarock lÃ¨ve 7Mâ‚¬ pour dÃ©mocratiser lâ€™Ã©nergie solaire avec un modÃ¨le local, qualitatif et performant

Solarock, acteur de référence de l’autoconsommation solaire en France, annonce une première levée de fonds significative de 7 millions d’euros notamment auprès de Pale blue dot, Noa, Ring Capital et Kima Ventures. Cette levée vise à renforcer son modèle local et qualitatif en lançant un réseau national de franchises et à développer des solutions technologiques innovantes pour offrir une expérience client optimale et transparente !

Créée par Laure Crémieux, Benjamin Barnathan et Joseph-Marie Valleix, avec l’ambition de devenir un acteur de référence dans le solaire résidentiel et des PME, Solarock propose une offre photovoltaïque complète clés en main, allant au-delà de la simple installation : dimensionnement rigoureux, choix d’équipements durables, intégration de solutions de stockage (déjà adoptées par près d’un client sur deux), monitoring de la production, et accompagnement sur la maximisation de l’autoconsommation. Cette levée marque une nouvelle étape pour cette entreprise à mission, née de la volonté de réconcilier les Français avec l’énergie solaire à un moment où cette source d’énergie devient particulièrement clef pour les foyers souhaitant gagner en autonomie et baisser leurs factures.

« Seulement 3 % des foyers équipés en autoconsommation »

Depuis sa création, Solarock a développé un modèle opérationnel unique, basé sur des agences ultra-locales, qui associent qualité, confiance et excellence opérationnelle. En moins de 6 mois, sa première agence est devenue rentable et a déjà permis à des centaines de foyers de réaliser des économies significatives, tout en maximisant leur autonomie énergétique. Afin de diffuser largement ce modèle, Solarock lance son modèle de franchise pour structurer, professionnaliser et simplifier un secteur encore trop complexe pour les particuliers. Grâce à des process éprouvés et un accompagnement sur-mesure, ce modèle hybride de la franchise allie le meilleur du local et du centralisé : des entrepreneurs locaux autonomes, ancrés sur leur territoire, qui instaurent une relation de confiance avec les clients, et une équipe centrale experte qui met à disposition des outils techniques, un support administratif et des produits rigoureusement sélectionnés pour garantir un haut niveau de qualité. Ce fonctionnement permet de réduire les coûts, améliorer l’expérience client et tendre vers l’excellence opérationnelle. « Nous avons construit un modèle sain, vertueux et performant, capable d’être répliqué sous forme de franchises grâce à une équipe centrale experte et à des outils technologiques avancés. Cette levée de fonds va nous permettre de généraliser ce succès à une échelle nationale. Avec seulement 3 % des foyers équipés en autoconsommation, sur plus de 13 millions de foyers compatibles, le marché français du solaire résidentiel représente un potentiel de plus de 200 milliards d’euros, nous avons de beaux jours devant nous ! », explique Laure Crémieux, CEO et cofondatrice de Solarock.

À l’heure où la TVA sur les panneaux solaires s’apprête à baisser

La confiance et la qualité sont les piliers de l’offre Solarock. L’entreprise privilégie des équipements performants et durables, à l’image des panneaux DualSun – fabricant français reconnu. Ce choix de partenaires locaux et innovants permet à Solarock de proposer la meilleure combinaison qualité-prix du marché, sans jamais céder sur la performance. Cette levée permettra également à Solarock de renforcer ses capacités en R&D pour concevoir des outils innovants, tels que des systèmes de monitoring avancés et des solutions de stockage optimisées, favorisant l’autonomie énergétique. La marque développe également une solution technologique de pilotage intelligent des équipements électriques de la maison et stockage, permettant au client de valoriser au maximum son installation. À l’heure où les prix de l’électricité s’envolent et où la TVA sur les panneaux solaires s’apprête à baisser, le marché des panneaux solaires devrait doubler d’ici la fin de l’année. Dans ce secteur en pleine mutation, Solarock se positionne comme un acteur de confiance pour guider ses clients – particuliers ou entrepreneurs locaux. « Nous sommes convaincus que l’avenir du photovoltaïque repose sur une combinaison gagnante : des solutions locales et qualitatives, une excellence opérationnelle rigoureuse et des innovations technologiques de pointe. Solarock incarne parfaitement cette vision, en démontrant à la fois la rentabilité rapide de son modèle et son impact positif durable. Nous sommes fiers d’accompagner cette équipe ambitieuse qui redéfinit les standards du marché solaire français. » confie Heidi Lindvall, General Partner and Investor chez Pale blue dot.