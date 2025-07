Le fonds ÃŽle-de-France DÃ©carbonation investit 3,5 Mâ‚¬ dans Elum Energy

Elum Energy, expert en gestion intelligente des énergies renouvelables, accélère son développement avec un investissement de 3,5 M€ réalisé par le Fonds Île-de-France Décarbonation, initié par la Région Île-de-France et ses partenaires. Cette opération va permettre à la société d’accélérer sa stratégie de croissance, de renforcer approche technologique et d’intensifier son expansion, tant en France qu’à l’international pour devenir un leader des solutions de contrôle et d’optimisation des centrales solaires. Un marché en pleine mutation : l’accompagnement de l’accélération du solaire photovoltaïque !

L’énergie solaire photovoltaïque, qui devrait représenter 80% de la croissance de la capacité renouvelable mondiale entre 2024 et 2030 selon l’IEA, deviendra la première source d’énergie renouvelable d’ici la fin de la décennie, avec c.20% de la production mondiale d’électricité. La base d’actifs installés se développe donc à un rythme sans précédent. Dans ce contexte d’expansion, les centrales solaires se complexifient, devenant des systèmes multi-actifs déployant en parallèle de l’énergie solaire des systèmes de stockage de l’énergie ou de recharge de véhicules électriques. Les propriétaires et gestionnaires des centrales ont besoin de solutions technologiques avancées et fiables permettant de contrôler et surveiller leurs portefeuilles d’actifs afin de répondre au défi croissant de l’intégration dans les réseaux électriques existants à mesure que l’industrie des énergies renouvelables gagne en maturité et que le réseau devient plus dynamique. C’est pour répondre à ces enjeux que Cyril Colin (CEO) et Karim El Alami (COO) ont créé Elum Energy en 2016.

Elum Energy : un acteur innovant et agile avec une proposition de valeur différenciante

Elum Energy est spécialisé dans l’industrialisation de la surveillance et du contrôle des projets photovoltaïques standards et hybrides, assurant une intégration transparente dans les installations commerciales et industrielles et les grands projets de centrales au sol. Son offre de contrôleurs universels ePowerControl, embarquant son logiciel d’exploitation propriétaire, répond aux besoins de surveillance et d’optimisation des développeurs et opérateurs de centrales solaires : les contrôleurs permettent de connecter et contrôler à distance et en temps réel tous les équipements des centrales solaires. Les produits de la société se distinguent par une interopérabilité étendue, la maîtrise de systèmes multi-énergies complexes, ainsi que la rapidité et la facilité d’intégration et la flexibilité du paramétrage, résultant dans l’autonomie opérationnelle des équipes clients, réduisant les coûts de construction d’une centrale et augmentant les revenus de production. Par ailleurs la société développe une offre de service auprès de ses clients pour les accompagner dans la mise en service et l’opération de leurs centrales solaires grâce à ses équipes d’ingénieurs experts du logiciel et des énergies renouvelables, avec une maîtrise technique et une vision claire des besoins et des enjeux du marché.

Cette offre complète permet aux développeurs et opérateurs d’optimiser la conception et le fonctionnement de leurs centrales, garantissant des résultats mesurables en matière de décarbonation.

Une expertise déjà éprouvée auprès de leaders du marché

Sa solution technologique de pointe combinée à une forte expertise métier ont permis à Elum de s’imposer comme un acteur incontournable des solutions de contrôle et d’optimisation des centrales solaires en moins de 10 ans. Avec plus de 2 500 projets dans 50 pays et plus de 350 clients, Elum est devenu un acteur essentiel pour les développeurs, constructeurs et opérateurs de centrales solaires en Europe, en Afrique, en Amérique latine, dans la région MENA et dans la région APAC. L’an dernier Elum a contribué à la production annuelle de plus de 29 GWh d’électricité renouvelable, et a évité l’émission de plus de 20.500 tonnes de CO2. L’expertise d’Elum Energy a par ailleurs été saluée par l’ADEME, dans le cadre de l’appel à projets Demo-Tase pour le développement de briques technologiques et démonstrateurs préindustriels pour les systèmes énergétiques, qui a retenu sa technologie comme une solution clé pour le développement des énergies renouvelables.

Un investissement pour accélérer la stratégie de croissance ambitieuse

L’investissement du fonds Île-de-France Décarbonation dans la société va contribuer à accélérer le plan de croissance ambitieux de l’entreprise pour répondre à l’essor et la complexification du marché des énergies renouvelables, à travers le lancement de nouveaux produits et fonctionnalités, la pénétration de nouvelles géographies, l’élargissement des canaux de vente. Au-delà de l’apport financier, Elum Energy pourra bénéficier du soutien actif de la Région Ile-de-France et des différents partenaires du fonds Île-de-France Décarbonation. La startup peut notamment s’appuyer sur l’expertise d’Eiffel Investment Group qui a financé plus de 4 000 projets d’énergies renouvelables en Europe au service de plus de 80 développeurs. Elle pourra également tirer parti de synergies concrètes avec les investisseurs du fonds, EDF, GRDF et le SIGEIF, trois acteurs majeurs et stratégiques de la filière énergétique. « Cette opération nous permet de faire entrer Eiffel Investment au capital, acteur de référence du financement du renouvelable, renforçant la dimension sectorielle de notre actionnariat aligné avec notre vision de faciliter l’intégration du renouvelable au réseau électrique. En combinant technologie de pointe et déploiement international, nous voulons façonner un avenir où chaque centrale solaire sera pilotée avec précision, résilience et autonomie » déclare Cyril Colin, CEO d’Elum Energy. Et Yann Wehrling, Vice-Président de la Région Île-de-France, chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité, et Président du Fonds Île-de-France Décarbonation de conclure : « Ce deuxième investissement du Fonds Île-de-France Décarbonation démontre l’engagement de la Région en faveur du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. En soutenant des entreprises innovantes comme Elum Energy, nous contribuons à bâtir une économie plus résiliente, plus sobre et plus respectueuse de l’environnement, tout en renforçant le leadership francilien dans la lutte contre le changement climatique. »