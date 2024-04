Solarhona met en service sa premiÃ¨re centrale solaire sur ombriÃ¨res de parking Ã  Portes-lÃ¨s-Valence

Solarhona, filiale de CNR (Compagnie Nationale du Rhône) spécialiste du développement de projets photovoltaïques, a inauguré sa première centrale solaire sur ombrières, au stade municipal Gabriel Coullaud de Portes-lès-Valence. Développée en partenariat avec la société d’économie mixte (SEM) ROVALER et la commune, cette centrale composée de 924 panneaux solaires produit une électricité 100 % renouvelable et permet aux usagers du stade d’abriter leurs véhicules sur un parking ombragé.

Après une phase d’études préparatoires et l’obtention des autorisations réglementaires, l’installation des ombrières a débuté en octobre 2023, en collaboration étroite avec les services municipaux de Portes-lès-Valence.

Une mise en service en moins de 6 mois

La centrale a été raccordée au réseau électrique en janvier 2024 et produit chaque jour depuis le mois de mars près de deux milles kilowattheures (kWh) d’électricité renouvelable qui alimentent le territoire et ses alentours. Les ombrières solaires abritent 139 places de parking et cumulent une puissance de 500 kilowatts-crète (kWc). Elles couvrent l’équivalent des besoins électriques annuels de 300 personnes (676 MWh par an). Chargée du développement, de la construction et de l’exploitation de la centrale, Solarhona en assurera également la maintenance et l’entretien durant ses trente années d’exploitation. « C’est avec beaucoup de bonheur que nous célébrons cette concrétisation. Ces ombrières solaires matérialisent bien entendu notre objectif premier : produire de l’énergie renouvelable. Mais également notre objectif associé : la produire de manière concertée et partagée en partenariat avec ROVALER, notre partenaire historique de confiance. C’est aussi l’aboutissement d’un superbe travail d’équipe avec les services de la municipalité de Portes-lès-Valence, nos partenaires sur le chantier, et tous les collaborateurs de Solarhona » souligne Maëlle Vanderkam, Directrice Générale de Solarhona.

ROVALER-Solarhona : le prolongement d’un partenariat de long terme

Dès sa création en 2022, Solarhona s’est naturellement rapprochée de la SEM ROVALER, partenaire historique de CNR pour le développement de l’énergie photovoltaïque sur le territoire de Valence-Romans Agglomération. Cette collaboration renforcée a rapidement porté ses fruits pour identifier de nouveaux projets sur toitures, ombrières ou au sol. Avec l’appui de ROVALER, Solarhona travaille déjà sur 5 projets en développement, représentant plus de 2 MWc. « ROVALER, avec son partenaire Solarhona, accompagne les communes et les entreprises de l’Agglo dans leur volonté (ou leur obligation) de solarisation des toitures et parkings. Nous intervenons comme tiers-investisseur, prenant l’espace en location ou convention d’occupation temporaire ; cela permet à la commune ou à l’entreprise de solariser ses espaces sans participation au financement et de recevoir le plus souvent, selon la qualité du projet, un loyer ou une soulte » ajoute Stéphane Cousin, Président Directeur Général de ROVALER. Un business model qui a su séduire Geneviève Girard, Maire de Portes-lès-Valence : « Ces panneaux photovoltaïques permettent bien sûr d’offrir de l’ombre aux usagers et surtout de produire de l’électricité. C’est aussi un espace de promotion et de sensibilisation à ce qui devra être bientôt une normalité dans les paysages de nos territoires. Nous devons sensibiliser nos populations à l’importance d’une production d’électricité différente. Il en va de notre souveraineté énergétique, il en va de notre environnement ».