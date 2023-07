SolarEdge prÃ©sente une solution de gestion des VE connectÃ©s Ã  l’Ã©nergie solaire pour le secteur tertiaire et industriel

SolarEdge vient de lancer d’une solution de gestion des véhicules électriques (VE) connectés à l’énergie solaire pour le segment tertiaire et industriel (C&I). Cette nouvelle solution logicielle, qui vient compléter la gamme croissante de produits et d’applications logicielles SolarEdge destinés au secteur des bâtiments tertiaires et industriels, gère et optimise le processus de charge des VE pour les sites qui nécessitent une gestion dynamique de la charge pour un grand nombre de VE, tels que les immeubles d’habitation, les lieux de travail et les points de recharge publics.

Fondée sur des algorithmes prédictifs avancés basés sur l’IA, la solution SolarEdge de gestion des VE intègre des analyses de données en temps réel et prend en compte la production solaire, des variations dynamiques des prix de l’électricité sur les marchés et les programmes de charge échelonnés. En s’intégrant parfaitement au système de gestion de l’énergie de SolarEdge, cette nouvelle offre organise et optimise les interactions entre la production solaire de l’installation, le stockage stationnaire sur batterie et la recharge à grande échelle des VE, en tenant compte des limites du réseau et de l’infrastructure. La solution de gestion de la charge des VE est basée sur la technologie développée par Wevo Energy (“Wevo”), une start-up spécialisée dans les logiciels d’optimisation et de gestion de la charge des VE, dans laquelle SolarEdge est un investisseur. « Alors que de plus en plus d’entreprises prennent des mesures actives pour électrifier leurs flottes de véhicules, la combinaison de l’énergie solaire photovoltaïque et de la recharge des VE est un moyen rentable et durable de gérer ces flottes », a déclaré Zvi Lando, PDG de SolarEdge Technologies.

« Accélérer le déploiement d’une infrastructure de recharge de VE à charge équilibrée »

« Nous pensons que les solutions photovoltaïques SolarEdge pour les bâtiments tertiaires & industriels, combinées aux capacités avancées de gestion de la recharge des VE de Wevo, aideront les entreprises à utiliser l’énergie de manière plus économique et plus durable. » « La solution de Wevo est déjà déployée sur des milliers de places de parking dans le monde. La combinaison de l’application de Wevo avec la solution photovoltaïque leader de SolarEdge et sa présence sur le marché permettra d’accélérer le déploiement d’une infrastructure de recharge de VE à charge équilibrée », a confié Teddy Flatau, PDG de Wevo Energy. La nouvelle solution de recharge solaire EV pour les bâtiments tertiaires et industriels couplée à l’application logicielle de Wevo Energy sera d’abord lancée en Allemagne et au Royaume-Uni, puis rapidement étendue aux autres marchés.