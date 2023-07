RIVE Private Investment accompagne deux dÃ©veloppeurs dâ€™Ã©nergies renouvelables allemands

Rive Private Investment, société d’investissement européenne indépendante spécialisée dans les actifs réels, annonce deux nouveaux investissements dans les énergies renouvelables avec :

Un financement mezzanine de 9 millions d’euros auprès d’Umwelt Management AG –développeur et producteur d’électricité indépendant basé en Allemagne, spécialiste de l’éolien – pour refinancer deux parcs éoliens en Basse-Saxe et dans le Brandebourg (19 MW).

Un financement de 3 millions d’euros auprès de Green Energy 3000 – développeur international et producteur d’électricité indépendant basé en Allemagne, actif en France – pour financer la construction d’un parc éolien situé dans les Ardennes (12 MW) et d’un parc solaire au sol situés dans l’Allier (5 MW).

Ces transactions viennent finaliser la constitution du portefeuille du fonds de dette mezzanine Quartz avec 35 MW de capacité supplémentaire. Ces actifs produiront une énergie propre et renouvelable équivalente à la consommation électrique de 25 000 ménages, et contribueront ainsi à la transition énergétique et au développement durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 16 500 tonnes de CO2 par an.

Pierre Du Passage, associé chez RIVE Private Investment, commente :

« Nous sommes très heureux d’accompagner Umwelt Management AG et Green Energy 3000 dans ces deux opérations qui vont permettre à nos partenaires allemands d’accélérer le développement de capacités nouvelles de production d’énergie renouvelable. Ces deux transactions viennent clôturer l’activité d’investissement du fonds de dette mezzanine QUARTZ. En cohérence avec son positionnement historique, RIVE poursuit son engagement dans la transition énergétique avec le fonds equity RIVE Infrastructure Impact Fund (RIIF), focalisé sur des opérations small et mid caps. »