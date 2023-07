NeutralitÃ© climatique : lâ€™approche Building As a Grid pour rÃ©pondre au projet pilote impulsÃ© par la Commission EuropÃ©enne

Afin de renforcer la flexibilité du réseau pour assurer une transition énergétique réussie, la Commission Européenne a initié un projet pilote pour renforcer la flexibilité du réseau et assurer une transition énergétique réussie en atteignant la neutralité carbone. Ainsi, plusieurs villes européennes ont reçu le label « ville européenne neutre en carbone d’ici à 2030 », parmi ces villes, on retrouve 9 villes françaises : Angers, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes et Paris.

Le réseau électrique français a tout à gagner en s’orientant davantage vers l’autoconsommation et le stockage. Cette transition permettrait notamment de réduire les coûts, de renforcer la transition et l’indépendance énergétique de la France, tout en favorisant une modernisation du réseau grâce à l’intégration de solutions et approches intelligentes comme le flux bidirectionnel, le pilotage et l’optimisation du réseau.

Plusieurs propositions pour promouvoir le stockage et l’autoconsommation en France existent :

Faciliter le déploiement des énergies renouvelables en accompagnant l’utilisation de processus de gestion intelligente de l’énergie. Cela permet une autoconsommation efficace tout en évitant les zones de surtension, et en limitant les coûts pour le réseau public, assurant ainsi la stabilité de celui-ci.

Encourager le développement de l'autoconsommation pour tous pour alléger et sécuriser les flux d'électricité sur le réseau, mais également pallier l'intermittence des énergies renouvelables en exploitant pleinement leur potentiel.

Autoriser le tiers financement pour les opérations d'autoconsommation, réduisant ainsi la création de charges additionnelles pesant sur l'État ou les collectivités territoriales.

Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie d’Eaton en France commente : “L’approche Building as a grid développée par Eaton permet de répartir plus uniformément la demande sur les réseaux nationaux. Elle renforce le besoin d’un nouvel écosystème énergétique comprenant un réseau complexe de consommateurs et d’entreprises capables de produire et de stocker leur propre énergie localement, d’utiliser ce qui est nécessaire, voire de revendre l’excédent d’énergie au réseau. Compte tenu des difficultés actuelles rencontrées par l’Europe en matière d’approvisionnement en combustibles conventionnels et ses ambitions en matière de décarbonation, la numérisation et la décentralisation constituent une voie réaliste, bien que complexe, à emprunter pour répondre à ce projet. »

Ce projet pilote offre l’opportunité au réseau électrique français d’entrer dans une nouvelle ère afin de s’adapter aux défis contemporains que sont l’électrification massive des usages et le développement des procédés de production d’une énergie toujours plus verte.