SolarEdge passe en revue ses nouveaux produits lors dâ€™un Salon Virtuel du Solaire les 16 et 17 juin prochains

Suite à l’annulation de nombreux grands salons professionnels, SolarEdge organise un Salon Virtuel du Solaire les 16 et 17 juin 2020. Le salon comprendra deux jours de conférences avec des experts et des leaders d’opinion du secteur, une expérience interactive en 3D sur un stand virtuel, des présentations des nouveaux produits et des rencontres en visioconférence avec les experts et l’équipe de direction de SolarEdge.

Lors de ce salon et sur son stand virtuel, SolarEdge dévoilera ses nouvelles solutions résidentielles et commerciales. Parmi les nouveaux produits que SolarEdge présentera en avant-première :

Une gamme élargie d’onduleurs résidentiels :

Une gamme diversifiée d’onduleurs résidentiels pour répondre aux différents besoins des foyers, y compris l’onduleur monophasé doté la technologie HD-Wave, l’onduleur triphasé, l’onduleur solaire EV Charging, l’onduleur avec la technologie Compact, l’onduleur StorEdge® avec la technologie HD-Wave, et les onduleur triphasés StorEdge®

Les smart modules noirs haute puissance :

Une gamme élargie de smart modules noirs haute puissance avec optimiseurs de puissance préassemblés. Avec les smart modules noirs de 355/360 W et les onduleurs SolarEdge, l’offre PV de SolarEdge simplifie les commandes, réduit le temps d’installation, en assurant des garanties solides fournies par un seul fabricant

La compatibilité StorEdge améliorée :

L’offre StorEdge prend désormais en charge davantage de batteries BYD B-Box LV (modèles 3.5, 7, 10.5 et 14) et de batteries LG Chem RESU 48V (modèles 6.5 et 10, ainsi que 3.3 et 13)

Le renforcement de l’offre tertiaire :

Un nouvel onduleur triphasé pour le tertiaire, allant jusqu’à 40kW et un onduleur tertiaire doté de la technologie Synergy allant jusqu’à 120kW, ce qui rend les installations tertiaires plus simples et rapides. L’onduleur avec la technologie Synergy sera livré avec des outils avancés de préparation à la mise en service, permettant de valider le système très tôt dans le projet. Le nouvel optimiseur de puissance M1860 à entrées multiples permet de connecter 4 modules de puissance supérieure à 2 trackers MPPT

De nouvelles fonctionnalités sur Designer :

Le rapport est doté de nouvelles fonctionnalités sur Designer, afin de réaliser des propositions client plus convaincantes pour tout type de projet photovoltaïque. Ces nouvelles fonctionnalités sont : visualisation 3D améliorée, résultats de simulation optimisés, mise à jour des informations sur la consommation des systèmes StorEdge, graphiques interactifs, et de nouveaux paramètres de simulation.

