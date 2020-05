DualSun : deux études du CNRS et de l’IEA viennent valider les performances des systèmes PVT

Le solaire hybride, ou solaire « PVT », est une technologie solaire photovoltaïque (PV) et thermique (TH) dite “basse et moyenne température” ou, selon un terme plus technique « non vitrée » (WISC). Son utilisation pour le préchauffage d’eau sanitaire, une application qui est d’habitude réalisée par des capteurs solaires “vitrés”, fait débat parmi les experts du solaire thermique. Ainsi, par la mesure et l’instrumentation, deux études ont démontré scientifiquement ces derniers mois, l’intérêt concret du PVT (système hybride photovoltaïque thermique).

Jusqu’à 2 fois plus d’énergie par m² avec le PVT versus PV classique

Le PVT a-t-il un intérêt ? Afin de répondre avec une approche scientifique à cette question légitime, une thèse de science sur les retours terrain d’installations solaires hybrides DualSun en lien avec le laboratoire CNRS LMT de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (aussi connu sous le nom de “ENS Cachan”) a été mise en place. « Un télésuivi a été réalisé sur des installations de préchauffage d’eau sanitaire sur des maisons individuelles. Sur près de 4 ans, 28 installations solaires monitorées réparties du sud du Portugal jusqu’au nord de la France (Lille), de la côte Atlantique jusqu’en Suisse ont été monitorées par les chercheurs » précise Laetitia Brottier, co-fondatrice de DualSun.

Relayé par le site Xpair, l’essentiel à retenir de cette étude de monitoring de préchauffage d’eau sanitaire par des panneaux solaires hybrides DualSun tient en quatre points :

1/ Autonomie totale possible pour des puisages à 45°C de l’eau chaude sanitaire sur 4 mois de l’année (mi-mai à mi-septembre)

2/ Jusqu’à 2 fois plus d’énergie par m² quand on compare à des panneaux photovoltaïques classiques sur la même surface

3/ Faible déviation par rapport aux prédictions (~ 10%) fournies par le logiciel TRNSYS, qui est le moteur de calcul des simulations de la plateforme MyDualSun à l’échelle du panneau

4/ Pas de risque de surchauffe dans les panneaux solaires hybrides (<75°C)

Autant d’avantages qui ont de quoi séduire…

Le PVT maximise le rendement solaire par m²

Autre étude relayée cette fois par par Solarthermalworld, celle de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA). Là encore, selon l’IEA, les solutions hybrides maximisent le rendement solaire par m². La preuve par l’exemple. À gauche, 29 m² de capteurs thermiques et 13 m² de modules photovoltaïques placés côte à côte. À droite 42 m² de capteurs PVT. “La production de chaleur solaire sera à peu près la même pour les deux toits, c’est-à-dire 22 MWh. Même si le système PVT présenté à droite ne produit que 524 kWh/m², il a une plus grande surface d’absorption”, a expliqué Jean-Christophe Hadorn, responsable de la Task 60 de l’IEA. “Cependant, la quantité d’électricité produite par l’installation PVT de 42 m² sera beaucoup plus élevée que celle des modules PV de 13 m² de la gauche, car le PVT ne présente aucune réduction notable de rendement. Si vous additionnez les kilowattheures électriques et thermiques dans les deux scénarios, vous pouvez voir que le toit PVT génère 13 % d’énergie en plus”.