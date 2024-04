SolarEdge : Les optimiseurs de puissance S1400 sont disponibles !

Dernier arrivé dans la gamme croissante d’optimiseurs de puissance tertiaires, le nouvel optimiseur de puissance S1400 de SolarEdge permet de maximiser la production des panneaux solaires et d’atténuer tous les types de perte d’énergie liés au mismatch entre panneaux, à la tolérance de fabrication, à l’ombrage partiel et au vieillissement. Il intègre les fonctions de sécurité avancées de SolarEdge, notamment Sense Connect.

Parmi les avantages de l’optimiseur de puissance S1400, on note :

Une densité de puissance améliorée et rendement record de la tension de sortie de chaîne

La possibilité de connecter plus de puissance par chaîne (jusqu’à 30,4 kW) et la réduction des coûts BoS avec des chaînes moins nombreuses et plus longues

avec des chaînes moins nombreuses et plus longues Une compatibilité avec les panneaux bifaciaux et les panneaux photovoltaïques haute puissance jusqu’à 700 W

Jusqu’à 20 Ampères en courant de court-circuit de modules

Une nouvelle taille compacte et profil plus fin, pour des installations plus simples et plus rentables, en particulier dans les espaces difficiles

Les optimiseurs de puissance SolarEdge S1400 sont conçus pour être associés à des onduleurs qui n’ont pas de fusibles internes sur l’entrée DC. Lorsque les installateurs associent les optimiseurs de puissance S1400 à un onduleur équipé de fusibles DC, ils peuvent consulter les instructions de SolarEdge pour commander gratuitement le kit de fusibles de liaison inerte. Avec une efficacité de 99,5 %, notre nouvelle génération d’optimiseurs de puissance tertiaires est conçue pour aider à produire plus d’énergie pour moins cher.

Suppression progressive des onduleurs avec fusibles DC intégrés

Pour renforcer son engagement en faveur de l’innovation, SolarEdge supprime progressivement les onduleurs tertiaires équipés de fusibles intégrés. Les optimiseurs de puissance SolarEdge offrent une protection étendue contre les surintensités et sont certifiés pour fournir un courant de retour nul au module PV et au reste de la chaîne. Cela signifie que le courant de la chaîne ne circule que dans une seule direction, éliminant le besoin de fusibles traditionnels. En proposant des onduleurs sans fusible, SolarEdge simplifie sa gamme de produits, ce qui permet de choisir plus facilement la solution la plus optimale et la plus rentable pour les projets solaires. En outre, cela permet de rationaliser le nombre de modèles stockés pour les distributeurs, garantissant ainsi une chaîne d’approvisionnement plus efficace.