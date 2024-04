Le systÃ¨me FS Pro de Renusol : une nouvelle offre pour les installations en toitures-terrasses

Le FS Pro conçu pour une inclinaison de module de 10° et un alignement est-ouest (FS Pro 10-EW), est disponible dès à présent. Il est déjà implémenté dans le logiciel de conception Renusol, le PV-Configurator 3.0. Les autres versions seront disponibles à partir d’avril et sont en cours d’implémentation. La toute nouvelle gamme de produits FS Pro réunit de nombreuses qualités particulièrement prisées des installateurs.

Un design universel. Grâce à une polyvalence sans égale, le système FS Pro s’adapte à une grande variété de modules pouvant être orientés est-ouest ou sud, ou inclinés de 10° et 18° et supportant de fortes charges de neige. Par ailleurs, la fixation en portrait des modèles est désormais possible.

Des options avec lestage et/ou fixe. L’optimisation aérodynamique du FS Pro garantit un lestage efficient. Plutôt que lesté (ou fixé en partie avec du lest), le système peut être monté avec un ensemble innovant de fixations sur membranes d’étanchéité et bac acier.

Une logistique efficiente. FS Pro couvre quasiment tous les scénarios d’application avec un nombre limité de pièces. Par exemple, un système est-ouest peut être conçu avec seulement sept références. En bonus, les installateurs peuvent commander des options utiles pour optimiser l’aérodynamique, le lestage et la gestion des câbles. Nous avons, par ailleurs, approuvé de nombreuses fixations de toit tierces offertes par nos partenaires grossistes.

Des pièces de haute qualité. Les produits FS Pro sont robustes, ils ont été intégralement conçus et testés. Conçus à partir d’un logiciel de conception approuvé sur le plan statique et basé sur des essais réalisés en soufflerie suivant les technologies les plus récentes, ils ne bougeront pas sur le toit, même en cas de fortes charges de vent, un scénario qui se confirme avec le dérèglement climatique. Grâce à des sets de lestage entièrement innovants, les blocs de lestage restent là où ils doivent être : connectés au système de fixation.

Sécurité. FS Pro compense la dilatation thermique, garantissant l’absence de mouvement du système.

Rapidité. Le haut niveau de prémontage vous permet une installation jusqu’à 30% plus rapide par rapport à un système non prémonté. Le prémontage réduit aussi les risques d’erreurs.

Facilité de l’installation. Elle s’effectue par une simple rotation de 90° du boulon de sécurité monobloc breveté (aucun écrou n’est requis) : la fixation peut être contrôlée visuellement. Par ailleurs, le support bas est conçu avec une butée inférieure pour que le module soit aligné à fleur. Il suffit de glisser le cadre du module contre la butée et de visser.