SolarEdge lance une gamme de smart modules plus puissants en France

Les nouveaux smart modules SolarEdge sont plus puissants et plus esthétiques. Ils sont dotés d’une technologie demi-cellules pour une performance et une durabilité accrues, ainsi qu’une meilleure gestion des câbles. Détails !

La nouvelle gamme de smart modules SolarEdge comprend des modules full black de 355W et 360W et des modules avec cadre noir de 370W. Ces nouveaux smart modules conservent tous les avantages SolarEdge : installation plus rapide et plus facile avec les optimiseurs de puissance intégrés, logistique simplifiée, matériel et garanties SolarEdge. En outre, le numéro de série se trouve à l’avant du smart module pour faciliter la recherche du module et de l’optimiseur de puissance lors de la connexion à la plateforme de supervision SolarEdge, même après l’installation.

Pour garantir un contrôle qualité supérieur, les smart modules sont produits sur une ligne de production entièrement automatisée, par un fabricant de modules classé parmi les meilleurs au monde par Bloomberg. La garantie produit de 15 ans et la garantie performance de 25 ans s’appliquent aux performances, à la fabrication et aux pièces des smart modules SolarEdge. Les nouveaux smart modules font partie de l’approche SolarEdge de bout en bout pour une gestion intelligente de l’énergie : production d’énergie à la pointe du secteur pour un retour sur investissement plus rapide, une plus grande flexibilité de conception, une supervision module par module en temps réel et une sécurité optimale avec la technologie SafeDC™ intégrée. L’équipe française de SolarEdge présentera les nouveaux smart modules lors d’un webinaire lundi 16 novembre de 11h à 12h.

marketing.solaredge.com/acton/form/8801/0db1:d-0003/0/-/-/-/-/index.htm