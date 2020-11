PortAventura World : une centrale solaire de 7,5 MWc en autoconsommation dans lâ€™objectif de neutralitÃ© carbone

Le parc d’attractions espagnols PortAventura World poursuit sa stratégie visant à minimiser son empreinte environnementale, lancée avec l’inauguration du premier hôtel zéro émission en 2019, et annonce l’extension de la neutralité en carbone à l’ensemble du resort, soit toutes les installations et opérations de ses parcs à thèmes, les hôtels, le centre de conventions et les bureaux. Avec cette nouvelle étape de neutralité carbone, l’entreprise compensera 100 % des émissions directes produites par ses activités, devenant ainsi le premier resort à thème neutre en carbone.

Un tiers de l’électricité consommée dans le resort sera solaire

L’efficience énergétique et l’orientation vers les énergies propres et renouvelables permettent au resort d’évoluer vers un nouveau modèle énergétique, conforme à ses objectifs environnementaux. En 2019, 100 % de l’électricité consommée dans le resort provenait exclusivement de sources d’énergie renouvelables sans émission de CO 2. Dans cette même optique d’atténuation du changement climatique et de décarbonisation du modèle énergétique, PortAventura World mettra en service en 2021 une installation photovoltaïque qui fournira de l’énergie propre et renouvelable au resort. Il s’agira de la plus grande installation photovoltaïque d’autoconsommation dans un resort en Europe, avec une puissance installée de 7,5 MWc. Elle produira un tiers de l’électricité consommée dans le resort. L’installation photovoltaïque permettra d’éviter l’émission de 4 000 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère par an, soit l’équivalent du CO 2 qui serait absorbé par 930 000 arbres.

Une référence en matière de tourisme durable

« Le projet de resort neutre en carbone s’inscrit dans la stratégie globale de responsabilité d’entreprise sur laquelle sont basées les décisions de l’entreprise afin de continuer à être une référence en matière de tourisme durable. Notre approche stratégique exige également que nous intégrions dans la gestion la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), définis dans l’Agenda 2030, afin de continuer à générer de la valeur », explique Choni Fernández, directrice de la responsabilité sociale de PortAventura World.