Solar Index Otovo : les Français peuvent économiser en moyenne 38 200 euros* sur 30 ans grâce au solaire résidentiel

Otovo France, plateforme leader européenne qui livre des installations solaires clés en main pour les particuliers, partage les résultats de son Solar Index qui analyse les économies pouvant être réalisées par les consommateurs français grâce à une installation solaire sur leur résidence individuelle. L’étude a été réalisée grâce à la plateforme d’Otovo qui permet d’estimer, en quelques clics grâce à la géolocalisation du client, la production et le coût de l’installation ainsi que les économies réalisées.

Des économies substantielles dans le Sud de la France…

Sans surprise, les habitants du Sud de la France sont ceux qui peuvent réaliser le plus d’économies. A titre d’illustration avec une installation de 4,5 kWc exposée sud, les habitants de la région PACA peuvent bénéficier d’économies allant de 50 500 euros (Avignon) à 53 700 euros (Marseille) sur 30 ans, soit l’équivalent de 1 680 euros et de 1 790 euros par an. Les économies sont très intéressantes dès la première année avec 1 320 euros pour Avignon et 1 390 euros pour Marseille, grâce à la prime à l’autoconsommation. “Cette différence entre la première année et les suivantes s’explique par la hausse continue des prix de l’électricité, et donc des économies. Chez Otovo France, nous tablons sur une augmentation de 4% par an en moyenne, similaire à l’augmentation qu’on a connue en 2022. Cela reste une estimation prudente alors que pour 2023 et 2024, les prix vont surement augmenter de 15% ” détaille Jean Rosado, Directeur Général d’Otovo France. Le Sud-Ouest n’est pas en reste, les économies réalisées tournant en moyenne autour de 42 900 euros sur 30 ans, soit 1 430 euros en moyenne par an, et 1 170 euros en moyenne la première année. Une installation de 12 panneaux solaires exposés sud permet également de générer une quantité d’énergie qui pourrait être utilisée à d’autres fins. A titre d’exemple, l’énergie produite en moyenne par les installations solaires d’une maison individuelle à Avignon équivaut à 11 recharges mensuelles de voiture électrique (modèle Renault Zoe E-Tech Électrique, ce modèle de voiture étant le plus répandu parmi les consommateurs Français selon la dernière édition de l’Argus).

…mais des régions moins ensoleillées qui n’ont rien à envier au Sud !

A noter néanmoins que les régions comme le Grand Est ou la Bretagne génèrent aussi une importante quantité d’énergie, et peuvent donc permettre aux consommateurs de réaliser d’intéressantes économies. Selon un sondage OpinionWay réalisé pour Otovo en 2019 (In Sun We Trust à l’époque), 1 Français sur 5 pense que les panneaux solaires ne fonctionnent que dans les régions ensoleillées, comme le Sud de la France. Pourtant, d’après le Solar Index, les habitants de Quimper et Metz peuvent réaliser en moyenne respectivement 37 700 euros et 35 600 euros d’économie sur 30 ans, et également 1000-1050 euros en moyenne la première année. Ces économies se montent à une moyenne de 36 600 euros à Paris sur 30 ans, et 1 030 euros la première année. L’équivalent d’énergie produite équivaut en moyenne à une petite dizaine de recharges de voiture électrique par mois dans ces régions moins ensoleillées. « Le solaire résidentiel représente aujourd’hui l’un des meilleurs investissements que l’on puisse faire pour améliorer son habitat, car il se rentabilise en 10-15 ans et produit ensuite de l’électricité gratuite pour une quinzaine d’années supplémentaires. D’autre part, il existe un lien très fort entre la mobilité durable et le solaire résidentiel. Nous nous adressons aux propriétaires de maisons individuelles qui se déplacent principalement en voiture**. Alors que l’interdiction des moteurs thermiques est envisagée d’ici 2035, que les prix de l’énergie sont en hausse, et plus particulièrement ceux de l’électricité, et à l’heure de la mise en place des ZFE, les Français vont se trouver face à une double équation : se déplacer en ville, et cela de manière « propre » tout en préservant leur budget. Or le solaire résidentiel permet d’aider les consommateurs dans cette démarche », détaille Jean Rosado.

* chiffres obtenus en se fondant sur l’installation sur un toit de 12 panneaux solaires de 375 Wc exposés sud, et en prenant en compte les primes à l’autoconsommation proposées par l’Etat avec versement échelonné sur les cinq premières années.

** « Pour se rendre au travail, la voiture reste dominante dans tous les territoires (43 % dans les centres urbains, 55 % en première couronne, 77 % en périurbain et 74 % en rural), » Thierry Mallet, Directeur Général du groupe Transdev, Voyage au coeur de la mobilité

Modalités de calcul :

- Economies d’énergie

Hypothèse de 50% d’autoconsommation au tarif bleu EDF 2023 (augmentation de 4% par an sur 30 ans) et 50% de revente au tarif EDF Obligation d’Achat de 2023

- Recharge de la voiture électrique