Intersolar : lâ€™agrivoltaÃ¯sme, une chance pour le secteur de l’Ã©nergie et lâ€™agriculture

L’UE a des objectifs ambitieux : d’ici 2030, quelque 750 gigawatts (GW) d’énergie solaire doivent être installés. Dans ce contexte, les concepts permettant une double utilisation des terres, en particulier l’agrivoltaïsme, gagnent en importance. D’après une étude de l’Agence allemande de l’énergie, la dena, la montée en puissance de l’agrivoltaïsme soutenu par les programmes d’incitation et des décrets spécifiques est imminente en Europe. En parallèle, la recherche appliquée à l’agrivoltaïsme fait de grands progrès et de plus en plus de projets sont mis en œuvre. Intersolar sera l’occasion d’un tour d’horizon des technologies, des produits et des solutions liés à l’agrivoltaïsme !

Agriculture ou énergies renouvelables : dans le passé, il fallait choisir. Aujourd’hui, l’agrivoltaïsme est une application innovante qui offre des possibilités prometteuses pour l’agriculture et la protection du climat. Elle permet de réunir sur une même surface production agricole et production d’électricité renouvelable. Au lieu de se concurrencer, le photovoltaïque et la photosynthèse peuvent se compléter efficacement.

Des subventions étendues au niveau des pays de l’UE

Certains pays européens comme l’Allemagne ou la France subventionnent l’agrivoltaïsme pour promouvoir le développement du solaire tout en réduisant la concurrence des usages du foncier. L’Allemagne met en place avec son Solarpaket 1 un segment d’enchères avec une valeur maximale pour les « installations solaires particulières », dont font partie les installations agrivoltaïques, et la France fait figure de pionnière avec un décret spécifique en la matière. D’autres pays comme l’Autriche et les Pays-Bas sont également leaders dans l’agrivoltaïsme. Malgré ces progrès, il manque encore une législation uniforme au niveau européen, d’où des coûts importants pour les investisseurs et développeurs de projets internationaux.

Reconnaître et tirer parti des avantages de l’agrivoltaïsme

Une législation uniforme est indispensable à moyen terme pour exploiter pleinement le potentiel de l’agrivoltaïsme. Les avantages sont évidents : l’agrivoltaïsme permet de concilier énergie solaire et agriculture, sans oublier l’intérêt supplémentaire qu’il représente pour les exploitations agricoles en offrant une protection contre les dommages dus aux tempêtes, à la grêle, au gel et à la sècheresse. L’agrivoltaïsme diminue les coûts de production de l’électricité par rapport aux petites installations sur toit et diversifie les revenus agricoles. De plus, l’ombrage et la protection contre le vent réduisent l’évaporation. Des modèles innovants sont en préparation qui permettent la récupération de l’eau de pluie sur les panneaux et son utilisation pour irriguer les plantes. La résilience de nombreuses exploitations agricoles face aux pertes de récoltes peut s’améliorer grâce à ces dispositifs.

Polyvalence : de l’horticulture, viticulture, grandes cultures et pâturages

Les domaines d’application de l’agrivoltaïsme couvrent différents domaines de l’agriculture, dont l’horticulture, la viticulture, les grandes cultures et les pâturages. Dans l’horticulture et la viticulture, le potentiel de l’agrivoltaïsme apparaît clairement dans l’augmentation des rendements de certaines plantes. Les baies, la vigne et les olives bénéficient de cette technologie en particulier dans les pays d’Europe méridionale où les conditions climatiques changent. Les fruits et les légumes-fruits peuvent produire des rendements équivalents malgré un ombrage plus faible. Dans les champs, l’agrivoltaïsme ouvre de nouvelles possibilités pour de nombreuses cultures, d’après une étude d’Iliotec et de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ISE. L’impact est positif sur le colza, le céleri, l’oignon et le chou, par exemple. Les distances entre les rangs jouent un rôle décisif surtout pour les plantes sensibles à l’ombrage. Dans les pâturages, les modules agrivoltaïques servent de protection contre le vent et les intempéries, ce qui améliore le bien-être des animaux.

Des projets de meilleures pratiques en Europe

Des projets pilotes prennent leurs marques dans toute l’Europe. Ainsi, à Meierijstad aux Pays-Bas, le projet agrivoltaïque d’avant-garde de BayWa r.e. AG en collaboration avec sa filiale GroenLeven prend forme : un parc solaire de 8,7 mégawatts-crête qui recouvre la totalité d’une framboiseraie. Dans le même temps, en Sicile se construit la plus grande installation agrivoltaïque d’Europe d’une puissance de 135 mégawatts. Les figuiers et les oliviers poussent entre les rangées de modules. En Allemagne à Neißeaue, Next2Sun Technology GmbH travaille à un parc solaire de 20 MW avec des modules verticaux. En parallèle, Vattenfall réalise à Tützplatz (Allemagne) un important projet agrivoltaïque de 79 MW sur 93 hectares s’appuyant sur un tracker solaire monaxial. Cette exploitation produit des œufs bio de poules élevées en plein air.

