Bpifrance et lâ€™ADEME prÃ©sentent les 20 entreprises de la deuxiÃ¨me promotion de lâ€™AccÃ©lÃ©rateur Transition EnergÃ©tique

Bpifrance et l’ADEME viennent de lancer la deuxième promotion de l’Accélérateur Transition Energétique, dédié aux entreprises du secteur énergétique. 20 entreprises ont été sélectionnées pour leur potentiel de développement et de transformation. Parmi ces vingt pépites, quelques sociétés du solaire tirent leur épingle du jeu !



Bpifrance et l’ADEME ont souhaité renouveler leur soutien en faveur des entreprises du secteur de l’énergie, en lançant la deuxième promotion de l’Accélérateur Transition Energétique. Ce programme d’accompagnement personnalisé de 12 mois a pour ambition d’accompagner les entreprises dans leur croissance au service des enjeux de la transition énergétique. Cette nouvelle promotion de l’Accélérateur Transition Energétique est composée de 20 entreprises disposant de 29 collaborateurs en moyenne et d’un chiffre d’affaires compris entre 2 et 54 millions d’euros.

Accompagnement innovant

Durant leur accompagnement, les dirigeants auront l’occasion d’échanger avec des pairs et afin de mieux appréhender les chaînes de valeurs, écosystèmes et équipements français pour identifier les synergies et saisir les opportunités du marché. Cet Accélérateur leur apportera une meilleure connaissance des projets collaboratifs axés sur la transition énergétique développés sur le territoire et leur permettra de renforcer leur positionnement à l’international. Durant les 12 mois du programme, les dirigeants de cette promotion bénéficieront d’un accompagnement innovant, sélectif et personnalisé, axé sur les enjeux de la filière :

Conseil : Dès les premiers mois, réalisation d’un diagnostic 360° de l’entreprise et un accès à des journées de conseil pour établir une feuille de route personnalisée ;

Formation : Cinq journées de séminaires en partenariat avec l’école Audencia, permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences, nourrir leurs réflexions stratégiques et travailler entre pairs au sein d’atelier thématique ;

Mise en réseau : un accès privilégié au réseau des entrepreneurs et partenaires Bpifrance et filière.

Se développer plus rapidement et renforcer leur positionnement à l’international

« Accompagner les entreprises prometteuses du secteur de la croissance verte et contribuer à la montée en puissance de champions internationaux est un enjeu majeur pour Bpifrance, dans le cadre de son Plan Climat. En partenariat avec l’ADEME, nous avons conçu cet Accélérateur dédié à la filière de l’énergie pour apporter aux entreprises tous les outils nécessaires dans le but de les aider à se développer plus rapidement et renforcer leur positionnement à l’international pour ainsi favoriser l’énergie verte. Nous sommes fiers de lancer cette deuxième promotion qui témoigne de l’engouement des dirigeant.e.s pour ce dispositif. » déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance. « Les entreprises du secteur de la transition énergétique ne s’identifient pas toujours à celui-ci. Pourtant les enjeux sont là, avec un marché de plus de 80 milliards d’euros, qui progresse de 130% dans les dix dernières années. Avec cette deuxième promotion de l’Accélérateur transition énergétique, l’ADEME aide au soutien de l’accélération de la transition des PME de la promotion et plus globalement soutient la structuration de cette filière qui représente plus de 350 000 emplois en France » souligne Baptiste Perrissin Fabert, Directeur Exécutif de l’Expertise et des Programmes de l’Ademe.