Solaire thermique : une nouvelle brique technologique au sein des rÃ©seaux de chaleur

Et voici qu’un nouveau venu fait son intrusion dans le mix énergétique des réseaux de chaleur : le solaire thermique. Un démonstrateur a été mis en œuvre et inauguré à Chateaubriant en France sur une surface (2400 m²). Il s’agit là d’une première pour un projet d’une telle envergure. Un vrai levier de développement pour la chaleur solaire ! Présentation.

A partir de début 2018, le réseau de chaleur de la Ville de Chateaubriant (Loire Atlantique) sera alimenté par 5% de chaleur renouvelable supplémentaire. Et cette chaleur sera solaire. En fait, la majorité de la chaleur renouvelable du réseau est produite par la biomasse.

Une volonté politique, un engagement de l’ADEME

L’apport de 5% du solaire thermique devrait permettre au réseau de conserver le mix énergétique initialement prévu et étalonné sur 80% d’énergie renouvelable. Pour un réseau vertueux sur le plan environnemental car très peu émetteur de CO2. Cette production est assurée par une centrale au sol, composée de 200 grands capteurs de 12 m² ce qui représente une surface de 2400 m². Cette initiative a été rendue possible par la volonté du Maire de Chateaubriant, Alain Hunault et par le dynamisme de ses équipes. L’ADEME accompagne le projet, qui se veut démonstrateur de cette application, à hauteur de 70% des coûts d’investissement. Un bel engagement de l’ADEME pour soutenir les réseaux de chaleur à fort taux d’énergie renouvelable.

Garantie de performances : une première dans toute l’Europe

Les points forts et originaux du projet :

- Une garantie de performance sur la production solaire portée à 900 MWh/an, cette garantie est portée solidairement par l’exploitant de la centrale ENGIE, le fournisseur de capteur EKLOR, l’installateur PASQUIET EQUIPEMENTS et le maitre d’œuvre et bureau d’études TECSOL : une première dans toute l’Europe !

- Un montage de projet qui a permis un fort taux de financement et une implication de l’autorité concédante : la Ville de Chateaubriant, accompagnée par l’ADEME à hauteur de 70%, pour un budget de travaux d’environ 1,2 M°€ HT

- Une initiative qui force la mise en œuvre de l’abaissement des températures de retour réseau : une amélioration des performances intrinsèques du réseau.

Encadré

La théorie des 4 D selon Engie

Lors de l’inauguration du 15 décembre 2017 de cette centrale solaire thermique du réseau de chaleur de Chateaubriant, Gérard Mestrallet, président du Conseil d’administration d’ENGIE a souligné l’effet de levier de ce type de projet pour le solaire thermqie. Il a aussi rappelé la nouvelle philosophie de son groupe qui a changé ses perspectives pour porter un monde et des projets autour des 4 D :

Décarbonés : montée en puissance des énergies renouvelables, économies d’énergie, mobilité durable

Digitalisé : taxe carbone

Décentralisé : des systèmes de production au plus près de la consommation, emplois non délocalisables

Diminution de la demande énergétique : auprès des communes mais aussi des particuliers et des entreprises

Par ailleurs, Bruno Lechevin, président de l’ADEME a stipulé que la chaleur représentait la moitié de la demande énergétique du pays. « Nous avons le potentiel sur nos territoires pour répondre à cette demande » a-t-il conclu. Le solaire en figure de proue