Â« SOLAIRE SANS FRONTIERES Â» Å“uvre Ã  pÃ©renniser les installations solaires dans les pays en dÃ©veloppement

Installés dans les pays en développement, de nombreux systèmes solaires photovoltaïques destinés à électrifier des écoles, des dispensaires ou encore à alimenter en eau des villages, et financés par des associations ou ONG, montrent une faible pérennité. Partant de ce constat, des professionnels de la filière photovoltaïque, ont créé en 2012, dans un esprit de solidarité, une association nommée « SOLAIRE SANS FRONTIERES ». Celle-ci a pour objectif d’apporter, une assistance technique, en matière d’approvisionnement en eau et électricité par énergie solaire, aux associations/ONG qui œuvrent pour des populations en situation de précarité énergétique.

Plusieurs projets d’électrification solaire photovoltaïque, appuyés par SSF sont en cours et un certain nombre de réalisations ont eu lieu dans différents pays :

Centres de santé et de collèges au Burkina Faso,

Bénin, Niger, Libéria, Madagascar,

Pompage solaire pour périmètre maraicher au

Sénégal,

Il est à noter que l’association « Solaire Sans Frontières » n’apporte aucun financement mais un appui technique à titre bénévole :

à la faisabilité technico-économique du projet

au dimensionnement du générateur solaire

à la conception de l’installation

au choix du matériel

à l’installation et à la maintenance

De plus, Solaire sans frontières, organise régulièrement des formations en photovoltaïque et chantiers-école à destination des acteurs de la filière et des bénévoles du secteur associatif impliqués dans des projets solaires pour les pays en développement.

