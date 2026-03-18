Solaire : le Conseil dâ€™Etat fournit de nombreuses prÃ©cisions sur le dÃ©cret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaÃ¯ques et agricompatibles

Par trois dÃ©cisions du 16 mars 2026, le Conseil dâ€™Etat a rejetÃ© les recours demandant lâ€™annulation du dÃ©cret nÂ°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme et de lâ€™agricompatible. Trois dÃ©cisions importantes qui ont en commun dâ€™Ã©clairer le sens et la portÃ©e du dÃ©cret nÂ°2024-318 du 8 avril 2024 Â«Â relatif au dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme et aux conditions dâ€™implantation des installations photovoltaÃ¯ques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiersÂ Â».

Les dÃ©cisions portentÂ :

sur la lÃ©galitÃ© des dispositions du dÃ©cret du 8 avril 2024 relatives aux conditions dâ€™autorisation dâ€™implantation dâ€™une installation agrivoltaÃ¯que

sur la lÃ©galitÃ© des dispositions du dÃ©cret du 8 avril 2024 relatives Ã lâ€™avis conforme de la CDPENAF

sur la lÃ©galitÃ© des dispositions du dÃ©cret du 8 avril 2024 relatives au document-cadre

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