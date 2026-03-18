Open Energies 2026 : bilan honorable dans un secteur Ã©nergÃ©tique sous tension

Les 10 et 11 mars 2026 Ã Eurexpo Lyon, la seconde Ã©dition dâ€™Open Energies a rÃ©uni 3 200 professionnels venus rencontrer 90 exposants et marques autour des enjeux des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents. Dans un contexte marquÃ© Ã la fois par la publication de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3) et par des tensions persistantes sur les marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques internationaux, le salon confirme une transformation profonde du secteur : Ã mesure que les Ã©nergies renouvelables se dÃ©ploient et que les usages sâ€™Ã©lectrifient, les enjeux de pilotage de lâ€™Ã©nergie, dâ€™intÃ©gration au rÃ©seau et de flexibilitÃ© deviennent centraux pour garantir lâ€™Ã©quilibre, la rÃ©silience et la souverainetÃ© du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique.

Lâ€™Ã©dition 2026 dâ€™Open Energies a rassemblÃ© une grande diversitÃ© de profils professionnels. Cette diversitÃ© tÃ©moigne de la transformation rapide du secteur, oÃ¹ les frontiÃ¨res entre production, consommation et pilotage de lâ€™Ã©nergie sâ€™estompent au profit dâ€™une approche plus intÃ©grÃ©e des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques.

Installateurs, dÃ©veloppeurs et porteurs de projet EnR au cÅ“ur du visitorat

Parmi les profils les plus prÃ©sents sur le salon, les porteurs de projets, venus identifier des solutions concrÃ¨tes pour accompagner le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables et des usages Ã©lectriques sur les territoires. Open Energies leur a offert un cadre propice pour explorer les innovations technologiques, nouer de nouveaux partenariats et faire progresser leurs projets. Ã‰galement trÃ¨s prÃ©sents, les dÃ©veloppeurs ont trouvÃ© sur le salon un espace privilÃ©giÃ© pour dialoguer avec les industriels, repÃ©rer de nouvelles solutions techniques et anticiper les Ã©volutions rÃ©glementaires et de marchÃ© qui structurent le dÃ©ploiement des infrastructures Ã©nergÃ©tiques. Sur le terrain de la mise en Å“uvre, les installateurs ont une nouvelle fois confirmÃ© leur rÃ´le central dans la massification des solutions Ã©nergÃ©tiques. Ils ont ainsi pu prendre connaissance des derniÃ¨res innovations, Ã©changer avec leurs partenaires industriels et partager avec lâ€™ensemble de la filiÃ¨re les enjeux techniques, opÃ©rationnels et de formation qui accompagnent lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables et lâ€™Ã©lectrification des usages. Cette mobilisation confirme lâ€™entrÃ©e de la transition Ã©nergÃ©tique dans une phase opÃ©rationnelle : au-delÃ de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, les acteurs cherchent dÃ©sormais Ã rÃ©soudre les enjeux dâ€™intÃ©gration au rÃ©seau, de pilotage des flux Ã©nergÃ©tiques et de flexibilitÃ©, devenus essentiels pour sÃ©curiser le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique et accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation.

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Une filiÃ¨re mobilisÃ©e : toute la chaÃ®ne de valeur reprÃ©sentÃ©e

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Open Energies 2026 a confirmÃ© son positionnement unique en rÃ©unissant lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents. Fabricants dâ€™Ã©quipements photovoltaÃ¯ques, fournisseurs de solutions de stockage, acteurs de la mobilitÃ© Ã©lectrique, entreprises du numÃ©rique Ã©nergÃ©tique, intÃ©grateurs ou encore spÃ©cialistes du smart building Ã©taient prÃ©sents pour prÃ©senter leurs innovations. Cette diversitÃ© dâ€™expertises illustre lâ€™Ã©volution du secteur vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques de plus en plus interconnectÃ©s, oÃ¹ production dâ€™Ã©nergie renouvelable, stockage, pilotage numÃ©rique et nouveaux usages Ã©lectriques fonctionnent dÃ©sormais de maniÃ¨re coordonnÃ©e. En rÃ©unissant ces diffÃ©rentes briques technologiques et ces acteurs complÃ©mentaires, Open Energies favorise les coopÃ©rations indispensables pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et rÃ©pondre aux objectifs de dÃ©carbonation fixÃ©s aux horizons 2030 et 2050. Â« Open Energies permet de dÃ©couvrir la diversitÃ© des solutions portÃ©es par les exposants et de crÃ©er des passerelles entre les diffÃ©rents maillons de la chaÃ®ne de valeur, qui ne se rencontrent pas toujours dans le cadre dâ€™un mÃªme projet. Lâ€™objectif est bien sÃ»r de rencontrer nos adhÃ©rents, mais aussi de sensibiliser les acteurs du solaire sur diffÃ©rents enjeux. Â» confie Billal Medjou, dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral Aura Digital Solaire.

ConfÃ©rences, rencontres filiÃ¨re et dÃ©monstrations : des contenus au coeur des enjeux de flexibilitÃ©

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Au-delÃ de lâ€™espace dâ€™exposition, Open Energies 2026 a proposÃ© un programme de confÃ©rences et de rencontres professionnelles en phase avec les grandes orientations de la PPE et les enjeux europÃ©ens de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Temps fort de cette Ã©dition, les premiÃ¨res Rencontres de la flexibilitÃ© et des EnR du Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) ont rÃ©uni prÃ¨s de 300 participants autour dâ€™une question centrale pour lâ€™avenir du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique : comment intÃ©grer massivement les Ã©nergies renouvelables tout en garantissant la stabilitÃ© du rÃ©seau et la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement. Les Ã©changes ont mis en lumiÃ¨re les leviers clÃ©s que sont le stockage de lâ€™Ã©nergie, le pilotage de la demande et les mÃ©canismes de flexibilitÃ©, devenus essentiels pour transformer la variabilitÃ© des Ã©nergies renouvelables en atout pour le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Autre temps fort du salon, les European Solar Games ont mis Ã lâ€™honneur les installateurs photovoltaÃ¯ques. Pendant deux jours, des Ã©quipes se sont affrontÃ©es lors dâ€™une compÃ©tition technique consistant Ã installer des panneaux solaires en conditions rÃ©elles, Ã©valuÃ©es sur la qualitÃ© de pose, la sÃ©curitÃ© et la rapiditÃ© dâ€™exÃ©cution. Au terme de la finale opposant R Green Energy Ã O2 Toit, lâ€™Ã©quipe de R Green Energy a remportÃ© le titre de Â« Champion des European Solar Games France Â» et le crochet dâ€™or.

Chiffres clÃ©s

â€¢ + 1 200 participants aux confÃ©rences

â€¢ 26 tables-rondes et ateliers

â€¢ 65 intervenants

â€¢ 12 partenaires institutionnels