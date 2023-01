Sobrico et Avisun mettent le solaire Ã  la portÃ©e de tous avec 4 offres de panneaux photovoltaÃ¯ques clÃ©s en main

Avec la flambée des prix de l’énergie et les risques de coupures de courant, de plus en plus de Français veulent équiper leur logement en panneaux solaires afin de devenir auto-suffisants en produisant leur propre électricité, et en revendant le surplus. Afin de répondre à cette demande grandissante, Sobrico, site spécialisé dans le monde du bricolage, et Avisun, PME française spécialiste du photovoltaïque, s’associent pour proposer aux clients de l’enseigne en ligne de bricolage et d’outillage une offre solaire clé en main, de 3 kW à 9kW !

Les ménages affichent de plus en plus leur désir d’énergie solaire. Les puissances les plus demandées par les Français vont de 3 à 9 kW. Avec le partenariat entre Avisun et Sobrico, plus d’un million de visiteurs pourront choisir chaque mois sur le site de Sobrico leur kit clé en main pour réaliser des économies. En se rendant sur le simulateur d’Avisun, les consommateurs bénéficient qui plus est d’une étude personnalisée de leur projet pour connaître la production annuelle de leur installation solaire, son coût et le montant des économies réalisées. De plus, ils seront accompagnés par Avisun à chaque étape : depuis l’étude du projet jusqu’à l’installation et au raccordement des panneaux au réseau électrique national.

Des kits répondant au besoin en puissance de chacun

Sobrico et Avisun propose 4 offres répondant à 4 besoins de puissance différents et à un tarif préférentiel :

Kit de 8 panneaux photovoltaïque 3kW à 8 600 €, au lieu de 9 900 € ;

Kit de 12 panneaux photovoltaïque 4,5kW à 12 000 €, au lieu de 13 400 € ;

Kit de 16 panneaux photovoltaïque 6kW à 14 400 €, au lieu de 15 900 € ;

Kit de 24 panneaux photovoltaïque 9kW à 19 400 €, au lieu de 22 300 €.

Le kit Avisun est composé d’autant de panneaux photovoltaïques Thomson que de micro onduleurs, d’une passerelle de communication, cerveau du système qui permet de suivre, sur l’application, sa production et sa consommation énergétique. Enfin, le kit de fixation K2 systems sert à fixer les panneaux sur le toit. Ce sont des modules photovoltaïques Monocristallin, ultra-robustes, fabriqués sur mesure et en Europe dont la garantie produit est de 20 ans et la garantie linéaire de 25 ans. Les experts d’Avisun sont chargés de la pose et de la mise en service des panneaux photovoltaïques.

« Nous menons les projets photovoltaïques de nos clients jusque chez eux »

« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous permet de proposer à nos clients une offre adaptée aux problématiques actuelles de sobriété énergétique tout en maîtrisant leur pouvoir d’achat. Le photovoltaïque est incontournable mais il nécessite des compétences que nous avons trouvé chez Avisun. Nos clients peuvent désormais choisir des solutions fournies posées compétitives qui vont faire évoluer positivement leur consommation d’énergie », explique Salomé Lellouche, Directrice du site Sobrico.com.

« Sobrico propose des produits de qualité, abordables, adaptés à tous et pour tous les usages. De plus, ses équipes guident leurs clients à chaque étape de leur parcours d’achat des meilleures marques du marché. Nous nous reconnaissons également dans leur modèle phygital puisque Sobrico.com possède 3 points de ventes et, qu’en plus de notre site Internet, nous menons les projets photovoltaïques de nos clients jusque chez eux. Ce sont autant de valeurs que nous mettons en œuvre au quotidien avec nos clients qui veulent installer des panneaux photovoltaïques. Nous sommes donc fiers de répondre, ensemble, à l’explosion de la demande en panneaux solaires afin de permettre à des milliers de foyers français de faire des économies sur leur facture énergétique en devenant producteurs d’énergie. Enfin, nous les accompagnons depuis l’étude de leur projet jusqu’à l’installation de leurs panneaux et leur raccordement au réseau électrique », ajoute David Suissa, Directeur Commercial d’Avisun.

Réaliser des économies, tout en bénéficiant d’aides, pour valoriser son bien avec le solaire

L’installation de panneaux solaires est une façon de réaliser des économies, de 40 à 50 % sur sa facture dès le raccordement, mais aussi de valoriser son bien. Pour une installation photovoltaïque de 3 kWc, le producteur perçoit 17,89 c€/kWh s’il vend la totalité de sa production ou 10 c€/kWh s’il vend uniquement le surplus. Et, s’il met son bien sur le marché, il peut le vendre 17 % plus cher si son DPE – Diagnostic de Performance Énergétique – le classe en classe A ou B, par rapport à un bien en classe D, la plus fréquente dans le parc immobilier français. Ajoutez à cela l’augmentation, en moyenne, de 3 % par an, du coût de l’électricité et vous obtenez des propriétaires gagnants à chaque augmentation du prix du kWh. Pour une maison de 200 000 €, cela pourrait représenter une plus-value de 30 000 € et une économie de 1 700 € par an. En moyenne, le retour sur investissement d’un projet solaire se fait en 10 ans.

Enfin, pour réaliser leurs travaux, les consommateurs peuvent bénéficier d’aides publiques : les installations photovoltaïques raccordées au réseau d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc peuvent bénéficier d’un taux de TVA à 10 %. La prime à l’autoconsommation : les installations de vente en surplus sont éligibles à une prime à l’investissement. Cette prime est dégressive et variable en fonction de la puissance de l’installation. Elle est répartie sur les cinq premières années de fonctionnement. Enfin, le montant de la prime et du tarif initial d’achat est fixé au moment de la demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau (Enedis ou autre Entreprise Locale de Distribution). Ils ne seront effectifs qu’après la mise en service de l’installation et la signature du contrat d’achat. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans.