Apex Energies signe un PPA avec le responsable d’Ã©quilibre SELFEE au profit du Grand ChÃ¢tellerault

C’est l’histoire d’une collectivité qui veut reprendre en main son destin énergétique à l’heure où le marché de l’électricité s’emballe littéralement. Depuis quelques années le Grand Châtellerault travaille main dans la main avec l’opérateur responsable d’équilibre local Selfee pour optimiser ses contrats d’achat. Au cœur de ce partenariat, Apex Energies est venu apporter sa pierre à l’édifice en proposant via un PPA une production d’énergie solaire locale afin de sécuriser le prix du MWh à hauteur de 180 euros. Pour une bonne gestion des prix de l’énergie dans le Grand Châtellerault ! Découverte de ce montage tripartite unique en France permettant de décorréler les prix de fourniture des prix du marché de l’électricité !

« L’énergie est devenue un enjeu de politique publique. En matière énergétique, les collectivités doivent cesser de subir à la fois les errements de l’Etat, et les soubresauts du marché. A nous de réinventer la régie locale, une nouvelle forme de décentralisation ». Directeur des stratégies environnementales et territoriales du Grand Châtellerault, Philippe Eon plaide avec véhémence la réappropriation de l’énergie par sa collectivité, en pionnier convaincu des opportunités nouvelles qu’offre la crise actuelle.

Le concept d’autoconsommation territoriale

Pour le Grand Châtellerault, le premier déclencheur, la première prise de conscience remontent à 2015 avec l’ouverture des marchés de l’énergie. « Nous avions le choix de déléguer ou de prendre notre destin en main. Nous avons pris la deuxième solution » poursuit Philippe Eon. La collectivité s’est ainsi engagée dans les garanties d’origines pour augmenter la part des énergies renouvelables dans sa consommation. Le concept était séduisant mais loin d’être satisfaisant. En 2018, le Grand Châtellerault se lance alors dans un programme de R&D développé par la région Nouvelle Aquitaine aux côtés d’un nouvel acteur du monde de l’énergie, la start-up Selfee. Objectif : intégrer un modèle de circuits-courts au sein du dispositif énergétique local en élargissant le portefeuille de renouvelables. Pour répondre aux besoins des collectivités, Selfee propose une offre de fourniture d’électricité en autoconsommation territoriale, un concept inventé par ces eux spécialistes du monde de l’énergie que Sandra Magnin et Dominique de Maricourt, fondatrices associées de Selfee. Cette offre permet aux métropoles, aux agglomérations ou aux communautés de communes de s’approvisionner en électricité selon des modalités qui tranchent avec les marchés classiques. « Il nous est possible d’intégrer dans leur marché de fourniture, l’électricité issue de centrales photovoltaïques ou encore de capter dans leur approvisionnement l’électricité localement produite par des sociétés d’exploitation. Et ce quel que soit l’endroit, la distance ou la consommation. En co-investissant dans de nouvelles installations d’énergies renouvelables, ces territoires pourront sécuriser grâce à Selfee leurs coûts d’approvisionnement en électricité locale et ne plus rester totalement exposés aux prix du marché européen de l’énergie » témoignent les deux ingénieures. De quoi également renforcer l’acceptabilité des implantations d’énergies renouvelables !

Une première centrale solaire en propre

Et le Châtelleraudais déjà fortement impliqué dans une démarche durable de saisir l’occasion… En 2019, Grand Châtellerault avait en effet déjà fait le choix d’investir 250 000€ dans la construction d’une centrale photovoltaïque au sol en autoconsommation à Naintré. Un pari superflu pour certains, une anticipation lucide de l’avenir pour d’autres. Opérationnelle depuis fin 2019, elle produit 300 mégawatt-heures d’électricité par an. Le volume produit est directement affecté à la consommation de certains sites de Grand Châtellerault : la patinoire, la piscine de Lencloître, le théâtre Blossac, la pépinière d’entreprises René- Monory, le Grand Atelier et le Conservatoire Clément Janequin. Ces MWh, qui appartiennent à Grand Châtellerault, sont intégrés à coût nul dans le marché de fourniture. Alors pourquoi faire appel à un fournisseur d’électricité comme Selfee ? Parce qu’il est la fois agrégateur, acheteur et fournisseur agréés et bien sûr responsable d’équilibre. Pour faire simple, il récupère l’électricité produite à Naintré et la réaffecte sur des infrastructures ciblées de la Ville comme de l’Agglo. Et cela ne coûte rien à la collectivité.

Un outil anti-spéculation

En 2023, une nouvelle étape a été franchie à Châtellerault. Selfee a sollicité son réseau de producteurs et a obtenu un accord contractuel symétrique avec l’entreprise Montpelliéraine Apex Energies. La société héraultaise a signé un « power purchase agreement (PPA) » ou « contrat direct de gré à gré » qui bénéficiera à la fois à Châtellerault et à l’agglomération de Grand Châtellerault. Le marché porte sur quatre centrales, des Sociétés de Projets Photovoltaïques (SPV) de hangars agricoles, qui totalisent une puissance de 1,2 MWc. « Cette opération présente un intérêt financier évident dans le contexte actuel. En effet, nous avons choisi de livrer à Selfee pour une période d’un an et demi 1GWh d’électricité photovoltaïque au prix fixe et sécurisé de 180 € le MWh. De son côté, Selfee s’est engagée à intégrer le volume d’électricité négocié dans la fourniture des collectivités châtelleraudaises. Il en résultera pour celles-ci une économie approximative de 100€ par MWh consommé. Ce montage est bénéfique pour tout le monde en cette période d’hyper volatilité des prix de l’énergie. Il s’agit en quelque sorte d’un outil anti-spéculation où chacun refuse de ne pas céder à la loi du marché » précise Alexandre Volpato, Directeur Innovation, Performance et Sol chez Apex Energies. Près d’un tiers de l’énergie consommée sur le Grand Châtellerault profite donc de cet accord à bon prix. Et Alexandre Volpato de formuler un vœu pour l’avenir des boucles locales d’énergie : « Le désir vibrant de réappropriation du poste énergie par les collectivités se heurte aujourd’hui à la loi et au code des marchés publics qui voit les appels d’offres se succéder tous les trois ans. La loi doit évoluer vers une vision de long terme pour ces types de contrat. Il faudrait être possible de signer des PPA sur plusieurs années avec des SPV dont les collectivités pourraient, être au capital. Ce serait, une fantastique opportunités de développer des actifs valorisants de l’aménagement du territoire ». Dont acte. De quoi entrevoir une large dissémination des dispositifs semblables à celui du Grand Châtellerault… avec Apex Energies comme principal pourvoyeur d’énergie solaire en circuits-courts !

*Responsable d’équilibre : À tout moment, la quantité d’électricité injectée sur le réseau doit être égale à la quantité d’électricité soutirée. Soumis aux aléas de consommation ou de production (risque météo, disponibilité du parc de production, etc.), l’équilibre entre production et consommation est assuré en temps réel par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les responsables d’équilibre sont des opérateurs qui se sont engagés contractuellement auprès de RTE à financer le coût des écarts constatés a posteriori entre l’électricité injectée et l’électricité consommée (injections < soutirages) au sein d’un périmètre d’équilibre. A contrario, en cas d’écarts positifs (injections > soutirages), ils reçoivent une compensation financière de RTE.