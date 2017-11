SmartMagne : quand l'autoconsommation collective devient une possibilitÃ©

En 2018, quelques projets de production et d’autoconsommation photovoltaïque collective vont voir le jour en France. Parmi ces expérimentation, l’une d’entre-elles, baptisée SmartMagne, est particulièrement emblématique. Elle est le fruit de la collaboration du Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) et d’Omexom (VINCI Energies). SmartMagne prend en compte les dernières avancées législatives et réglementaires et permettra, dès 2018, à la commune rurale de Marmagne (Cher) de consommer de l’électricité produite localement à partir d’énergies renouvelables.

Smartmagne, une innovation technologique

Le système imaginé par Omexom conjugue une production issue de panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments communaux avec un système de gestion intelligente des flux d’énergie couplé à des batteries, pour le stockage de l’électricité, qui permet de consommer aussi en dehors des heures de production. Ce système innovant s’appuie notamment sur la combinaison d’algorithmes qui calculent à tout moment les flux d’électricité entrants et sortants. Il permet d’arbitrer entre l’autoconsommation, le stockage de l’énergie et l’injection sur le réseau public selon des règles prédéfinies, et en s’appuyant sur les données prédictives météorologiques et les usages de consommation. Ce système garantira ainsi en temps réel l’alimentation des bâtiments concernés (mairie, école, crèche, salle des fêtes), des installations d’éclairage public, d’une borne de recharge rapide pour véhicules électriques et d’une partie des habitations en utilisant au maximum l’électricité produite localement.

Cette expérimentation, unique en son genre, s’inscrit sur un territoire déjà très innovant en matière d’énergie. Sous l’impulsion du SDE 18, tout le département du Cher s’est en effet mobilisé depuis 2012 pour innover et faire de la ruralité un atout via un déploiement d’un réseau de 101 bornes de recharge, E.Car’18, sur le département, d’une installation de plus d’une vingtaine de systèmes d’éclairage public à détection de présence et d’un fonds d’efficacité énergétique optimisé pour les communesSmartMagne sera déployé à Marmagne, commune qui dispose d’un Ecopôle de 43 hectares, sur lequel sont installés depuis 2016 le 1er parc photovoltaïque du département, d’une superficie de 15 hectares, ainsi qu’une plate-forme de broyage et de traitement de déchets.

Smartmagne une innovation sociale

Dès son lancement, le projet mis en place bénéficiera non seulement aux installations publiques, mais également aux riverains regroupés au sein d’une association de consommateurs de l’électricité produite localement. Ils pourront ultérieurement devenir eux-mêmes producteurs de cette électricité. Cette association aura notamment pour vocation de déterminer les règles de répartition de l’énergie produite auprès de ses adhérents. Avec cette offre d’énergie verte, locale et partagée, c’est une nouvelle forme d’implication démocratique qui est offerte aux habitants de Marmagne dans le développement énergétique de leur territoire.

Un consortium d’entreprises sera mis en place en 2018 pour réaliser cet ambitieux projet. La start-up Sunchain, spin-off du bureau d’études Tecsol, a ainsi été identifiée comme partenaire de l’expérimentation notamment pour son savoir-faire en matière de blockchain, élément clé dans la certification des répartitions d’énergie.

Premiers chiffres clés

69% des besoins énergétiques publics seront couverts par l’autoconsommation

35 % de l’énergie produite alimentera le réseau public d’électricité géré par Enedis.

100 kW d’électricité stockée

9 bâtiments communaux et 78 points lumineux en autoconsommation collective

Au moins 61 foyers seront directement concernés.

