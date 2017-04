Smart Energies 2017 Expo & Summit les 6 et 7 juin 2017 : demain l'Ã©nergie

La 2ème édition de Smart Energies, l’un des sommets les plus attendus de la scène énergétique en France, devrait attirer les 6 et 7 juin prochains à l’Espace Grande Arche de Paris l’ensemble des acteurs de la filière. A la découverte des solutions, des projets et des figures les mutations énergétiques de demain !

Smart Energies Summit a développé une programmation pointue visant à mettre en lumière les architectes du changement, qui participent jour après jour à l’écriture du futur de l’énergie. CEO et Top Dirigeants, acteurs emblématiques de la scène intelligence énergétique seront source d’inspiration au cours des débats stratégiques d’avant-gardes ! Les temps fort de ce sommet d’exception :

Un paysage énergétique sous influence peer-to-peer

Les acteurs de la rupture façonnent le nouveau monde de l’énergie

Utilities, un métier en mutation

Smart Energies Expo a pour ambition d’offrir un panorama exhaustif des technologies et solutions qui bousculeront demain les modèles de performance en place ! Retours d’expériences, démos, ateliers Parmi les sujets qui seront au cœur des débats des 5 pavillons thématiques, on retrouve :

Digital Energy

Smart grids, infrastructure

Stockage et EnR

Efficacité énergétique

Smart Home / Smart Building

L’expérience Smart Energies 2017 c’est aussi :

les Smart Awards qui mettent en lumière des projets d’intelligence énergétique les plus innovants et performants de la filière française et internationale !

des rendez-vous d’affaires : Smart Energies 2017 se positionne via sa plateforme exclusive de rendez-vous d’affaires comme la première place de marché hexagonale dédiée à l’intelligence énergétique. De l’identification de partenaires stratégiques au développement de votre réseau d’affaires, partez à la rencontre des acteurs les plus pointus de la scène intelligence énergétique nationale en les challengeant sur vos problématiques.

Du networking : avec plus de 4 000 décideurs attendus dont 60% d’utilisateurs, Smart Energies 2017 est le rendez-vous B2B des professionnels qui façonnent la filière énergie de demain ! De l’échange de Best Practices entre pairs au développement d’opportunités business, l’évènement s’impose comme le temps fort incontournable de cette année 2017 !

Smart Energies en quelques chiffres

Smart Energies Summit 2017, c’est :

Plus de 30 conférences stratégiques et visionnaires

Plus de 40 speakers emblématiques

Plus de 500 décideurs attendus

Smart Energies Expo 2017, c’est :

Plus de 90 ateliers opérationnels et applicatifs

Plus de 130 speakers experts de la révolution énergétique

Plus de 80 marques leaders de l’intelligence énergétique

Plus de 4 000 décideurs attendus

