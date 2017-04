Delta Dore partenaire d'Energy Observer, premier bateau solaire Ã  hydrogÃ¨ne autonome en Ã©nergie

Propulsé exclusivement aux énergies renouvelables, Energy Observer sera le premier navire à hydrogène, autonome en énergie, sans émission de gaz à effet de serre ni particules fines. Delta Dore, spécialiste du pilotage du confort et des énergies dans tous les bâtiments, en tant qu’acteur pionnier et groupe breton innovant participe à cette expérimentation : un partenariat à la fois technologique et financier.

Delta Dore et Energy Observer : le même goût du challenge

Depuis 40 ans, Delta Dore innove pour mettre le meilleur de la technologie à la portée de l’utilisateur et au service de son confort et des économies d’énergies. En s’alliant au projet Energy Observer, le groupe met à la disposition des équipes aux commandes de ce « bateau-laboratoire » tout son savoir-faire technologique mais exprime aussi toutes les valeurs qui font le fondement de la société depuis sa création.

Toute l’expertise Delta Dore au service de la navigation

Avec ce partenariat, Delta Dore souhaite faire bénéficier de toute son expertise. Tout comme dans l’habitat et notamment à travers son implication dans un projet de maison à énergie positive (COMEPOS), le Groupe entend mettre à profit son savoir-faire pour l’adapter à la navigation et au bateau Energy Observer. Le navire embarquera à son bord les produits Delta Dore qui assureront le pilotage de l’éclairage, du chauffage, le suivi des consommations et la sécurisation (alarmes) d’Energy Observer.

Energy Observer, le « bateau-labo » engagé pour la planète

Ce véritable « smart-grid flottant » partira de Saint-Malo pour sillonner le monde pendant 6 ans en traversant 50 pays. Le capitaine Victorien Erussard et le chef d’expédition Jérôme Delafosse réaliseront 101 escales pour démontrer les performances en milieu extrême d’une chaîne de production énergétique complète sans aucune émission de gaz à effet de serre, pour permettre son application dans notre vie de tous les jours.

Ancien bateau de course, ce compétiteur hors pair s’apprête à ouvrir une nouvelle voie: celle de la navigation autonome à l’hydrogène. Le défi des architectes, ingénieurs et navigateurs : viser l’autonomie grâce à la mixité énergétique et la production décarbonée d’hydrogène à partir de l’eau de mer. Energy Observer, c’est une reconversion à double sens : recycler un catamaran de course, léger et fiable, recordman autour du monde et permettre ainsi d’investir dans la recherche et développement, plutôt que dans le composite » confie Victorien Erussard.

Encadré

Le calendrier d’Energy Observer

Energy Observer sera dévoilé au public pour la première fois au public lors d’événements du 8 au 17 avril à saint-Malo.

8 au 17 avril : Village Energy Observer Esplanade Saint-Vincent, aux pieds des remparts de Saint-Malo

17 avril : mise à l’eau d’Energy Observer

14 au 17 avril : exposition du bateau le long du quai Esplane Saint-Vincent

